Alexandre de Moraes agradece a Lula após fim das sanções

Alexandre de Moraes, ministro do STF - Foto: Rosinei Coutinho | STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após ter seu nome retirado na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, nesta sexta-feira, 12.

A fala ocorreu durante o lançamento do canal SBT News, em São Paulo. No discurso, o magistrado afirmou que a decisão do governo dos Estados Unidos mostra que "a verdade venceu" e chegou até as autoridades norte-americanas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alexandre de Moraes ainda pontuou que pediu a Lula que ele não tentasse interferir no processo, mas agradeceu ao chefe do Palácio do Planalto pelo "empenho" nas negociações entre os dois países.

"Agradeço ao presidente Lula. A verdade venceu hoje. O presidente se recorda de que, em julho e início de agosto, quando o Supremo se reuniu para tratar dessas questões do Judiciário brasileiro, pedi ao presidente que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque acreditava, como continuei acreditando, que a verdade chegaria às autoridades norte-americanas e apareceria”, afirmou.

Lei Magnitsky

Citada por opositores de Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky entrou em vigor em dezembro de 2012, direcionada a atender questões comerciais e de direitos humanos.

Oficialmente, a medida tem o nome de 'Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012', homenageando o advogado tributário Sergei Magnitsky.

A lei permite que estrangeiros que tenham cometido violações consideradas graves contra os direitos humanos, assim como crimes de corrupção, sejam punidos com sanções econômicas.