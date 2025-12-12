Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula, Alexandre de Moraes e Tarcísio surgem juntos após prisão de Bolsonaro

Evento reuniu políticos e outras autoridades

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/12/2025 - 19:37 h | Atualizada em 12/12/2025 - 19:52
Autoridades estiveram presentes durante inauguração do canal SBT
Autoridades estiveram presentes durante inauguração do canal SBT -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foram vistos juntos, nesta sexta-feira, 12. É o primeiro encontro entre as três autoridades desde a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe de Estado.

O encontro ocorreu durante o lançamento do canal de notícias SBT News. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Lula e Moraes interagem com o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário. Outro registro mostra o presidente dividindo a primeira fileira durante a apresentação do novo veículo de comunicação.

Tarcísio de Freitas será candidato?

Governador de São Paulo em primeira mandato, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi colocado como a principal opção dentro da direita conservadora para disputar a presidência da República nas eleições de 2026. O gestor, entretanto, foi preterido inicialmente pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula, Ronaldo Nazário e Alexandre de Moraes
Lula, Ronaldo Nazário e Alexandre de Moraes | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Apesar do movimento liderado por Flávio, uma ala da direita ainda defende o nome de Tarcísio que, caso seja candidato, terá que renunciar ao Palácio dos Bandeirantes no primeiro semestre do próximo ano.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre pena por golpe de Estado desde o final de novembro, na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, com a soma de todos os crimes apontados dentro da trama golpista.

Ver todas

