Carlos Bolsonaro apela e posta vídeo do pai tendo crise de soluço

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução/Instagram @carlosbolsonaro

O pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), postou um vídeo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tendo uma crise de soluço em casa, nesta sexta-feira, 11.

Na publicação, Carlos mostra o pai de olhos fechados e soluçando por diversas vezes em cima de um sofá em um espaço que parece ser a residência dele, em Brasília.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu não pretendia tornar público um vídeo que expõe meu pai em mais uma situação terrível como os reflexos da facada que levou de antigo integrante do PSOL [...] Mas a realidade é impossível de ignorar", disse Carlos na legenda da postagem.

"Se ele broncoaspirar por causa do refluxo constante, ele pode morrer com a crescente pressão sofrida paulatinamente nos últimos tempos. Sem cuidados médicos contínuos, acompanhamento ininterrupto e ambiente adequado, estamos diante de uma tragédia anunciada", acrescentou.

Moraes determina perícia médica sobre estado de saúde de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta quinta-feira, 11, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a uma perícia médica oficial para avaliação de seu estado de saúde. A medida atende parcialmente um pedido da defesa, que solicitou autorização para que Jair passasse por cirurgias.

De acordo com a decisão, o exame deverá ser realizado por médicos da Polícia Federal (PF) em um prazo de 15 dias. Moraes ressaltou que Bolsonaro está preso na Superintendência da PF, em Brasília, desde o dia 22 de novembro, onde vêm recebendo “atendimento médico em tempo integral”.