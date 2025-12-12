POLÍTICA
Eduardo Bolsonaro lamenta fim de restrições contra Moraes
Governo dos EUA retirou sanções a ministro do STF
Por Cássio Moreira
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), lamentou por meio de nota nas redes sociais, nesta sexta-feira, 12, o fim das restrições da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
Lamentamos que a sociedade brasileira, apesar da oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária
Em uma publicação no X, antigo Twitter, Eduardo atribuiu o recuo do presidente Donald Trump, com quem articulou a imposição das sanções econômicas ao magistrado, ao baixo engajamento da sociedade brasileira. O deputado, que está vivendo nos Estados Unidos em 'autoexílio', afirmou ainda que vai continuar procurando "um caminho que permita a libertação".
"Agradecemos o apoio demonstrado pelo Presidente Trump ao longo deste processo e a atenção que dedicou à grave crise de liberdades que afeta o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, apesar da oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais", escreveu Eduardo Bolsonaro, que continuou.
"Quanto a nós, continuaremos trabalhando com firmeza e determinação para encontrar um caminho que permita a libertação de nosso país, pelo tempo que for necessário e apesar das adversidades. Que Deus abençoe a América e tenha misericórdia do povo brasileiro", completou o deputado, em nota conjunta com o comentarista político Paulo Figueiredo, neto de João Figueiredo, ex-presidente da ditadura militar.
Fim das sanções
O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira, 12, o fim das restrições econômicas contra Alexandre de Moraes, impostas desde julho. A sanção faz parte do 'pacote' de medidas adotadas pela Casa Branca após a prisão em regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Outra medida de impacto foi o chamado 'tarifaço', que estabeleceu uma taxa de 50% para os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A tarifa teve fim no mês de novembro, depois de uma série de negociações entre os dois países.
