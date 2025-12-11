Alexandre de Moraes cassa mandato de Carla Zambelli

- Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália desde julho deste ano. A decisão é desta quinta-feira, 11.

A determinação de Moraes, em um documento de 11 páginas, anula a votação da Câmara dos Deputados, que ocorreu na quarta, 10. Segundo o magistrado, o processo "ocorreu em clara violação à Constituição", uma vez que a deputada já foi condenada e teve trânsito em julgado, quando se esgotam todos os recursos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da cassação do mandato de Carla Zambelli, Alexandre de Moraes ainda determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convoque o suplente da parlamentar em um prazo de até 48 horas.

"Na presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato parlamentar condenado criminalmente com trânsito em julgado Alexandre de Moraes, ministro do STF

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por ter invadido, com ajuda de um hacker, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A parlamentar, no entanto, fugiu para a Itália, onde foi encontrada e está presa desde julho.

Votação na Câmara dos Deputados

Na última quarta-feira, 10, a Câmara dos Deputados aprovou a manutenção do mandato de Zambelli, mesmo a então deputada estando presa na Itália. Ao todo, foram 227 votos contrários à cassação. Outros 170 deputados votaram pela cassação.

Na mesma sessão, a Câmara dos Deputados decidiu suspender o mandato do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), após um acordo entre as bancadas da Casa. O parlamantar estava sob risco de perda do mandato e inelegibilidade.