POLÍTICA
POLÍTICA

Jerônimo reage ao fim da sanção contra Moraes: "Força da diplomacia"

Governador comentou decisão de Trump nas redes sociais

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/12/2025 - 18:33 h | Atualizada em 12/12/2025 - 19:09
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse que a decisão do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, em derrubar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), representa a "força da diplomacia brasileira".

"A decisão, comunicada hoje pelo governo dos Estados Unidos, reforça a força da diplomacia brasileira quando conduzida com seriedade, diálogo e respeito mútuo", afirmou o petista.

O posicionamento do chefe do Executivo foi publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 12, horas após suspensão da medida. O petista também comemorou a iniciativa.

“Muito me alegra a retirada das sanções anunciadas contra o ministro Alexandre de Moraes", e complementou:

"O presidente Lula tem reconstruído pontes, restabelecido relações internacionais e reafirmado que o Brasil trata suas instituições com soberania".

Para o governador, a decisão representa o fortalecimento da democracia e defendeu o diálogo entre os países, baseado em respeito mútuo.

"É assim que a democracia se fortalece: com diálogo, equilíbrio e responsabilidade. Sigo ao lado desse projeto de um Brasil respeitado, com instituições firmes e uma política externa que dialoga de igual para igual com o mundo, sempre em defesa da democracia", concluiu.

Veja publicação

EUA suspendem Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes

O governo dos Estados Unidos suspendeu retirou o nome do ministro Alexandre de Moraes, do STF, da lista de restrições do país. O magistrado, assim como sua esposa, Viviane de Moraes, havia sido enquadrado na Lei Magnitsky.

Moraes foi alvo da sanção em julho deste ano, após articulação que envolveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), hoje em 'autoexílio' nos Estados Unidos, e o presidente Donald Trump.

Lei Magnitsky

Citada por opositores de Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky entrou em vigor em dezembro de 2012, direcionada a atender questões comerciais e de direitos humanos.

Oficialmente, a medida tem o nome de 'Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012', homenageando o advogado tributário Sergei Magnitsky.

A lei permite que estrangeiros que tenham cometido violações consideradas graves contra os direitos humanos, assim como crimes de corrupção, sejam punidos com sanções econômicas.

Ver todas

x