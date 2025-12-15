Turista dos EUA é agredido por banhistas após filmar mulher em praia

Ilha do Campeche - Foto: Leonardo Sousa/PMF

Um turista americano foi agredido após ser flagrado gravando o corpo de uma mulher na Praia do Campeche, em Florianópolis, por volta das 17h30 de sábado, 13. De acordo com a Polícia Militar, vídeos com zoom nas partes íntimas da vítima foram encontrados no celular do estrangeiro.

Segundo a PM, o homem foi confrontado pela mulher e pelo companheiro dela e acabou sendo agredido. Em seguida, outros banhistas intervieram e o contiveram até a chegada da polícia.

A Polícia Militar confirmou que o conteúdo encontrado no celular do turista comprovava a gravação indevida. Após a ocorrência, ele foi encaminhado a um posto do Corpo de Bombeiros, onde foi registrado um boletim de ocorrência, e depois retirado da praia em segurança.