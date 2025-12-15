BRASIL
Turista dos EUA é agredido por banhistas após filmar mulher em praia
Vídeos com zoom nas partes íntimas da vítima foram encontrados no celular do estrangeiro
Por Victoria Isabel
Um turista americano foi agredido após ser flagrado gravando o corpo de uma mulher na Praia do Campeche, em Florianópolis, por volta das 17h30 de sábado, 13. De acordo com a Polícia Militar, vídeos com zoom nas partes íntimas da vítima foram encontrados no celular do estrangeiro.
Segundo a PM, o homem foi confrontado pela mulher e pelo companheiro dela e acabou sendo agredido. Em seguida, outros banhistas intervieram e o contiveram até a chegada da polícia.
A Polícia Militar confirmou que o conteúdo encontrado no celular do turista comprovava a gravação indevida. Após a ocorrência, ele foi encaminhado a um posto do Corpo de Bombeiros, onde foi registrado um boletim de ocorrência, e depois retirado da praia em segurança.
