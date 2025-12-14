Menu
EM CHAMAS

Incêndio causa destruição e mobiliza 20 viaturas dos bombeiros

O fogo atingiu uma loja de flores e se espalhou rapidamente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 16:46 h
As chamas se espalharam rapidamente -

Um incêndio causou pânico no bairro da Mooca, na Zona Leste de São Paulo, neste domingo, 14. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu uma loja de flores artificiais, tomando grandes proporções.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo não há nenhum registro de feridos. Ao todo, cerca de 20 viaturas foram acionadas para conter as chamas e a fumaça, que puderam ser vistas de outros bairros.

Os bombeiros também chegaram a utilizar drones para diminuir o fogo e forçaram a entrada em uma residência vizinha, a fim de garantir acesso a outro ponto do terreno. Quatro quarteirões precisaram ser bloqueados para evitar novos acidentes.

Uma funcionária contou que o incêndio começou na área do depósito, porém o showroom da marca fica em um espaço anexo. Entretanto, a principal causa do incêndio ainda não foi revelada pelos órgãos oficiais.

