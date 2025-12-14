Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANÚNCIO

Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal

Suplente Adilson Barroso (PL-SP), deverá tomar posse e ocupar a vaga deixada por Zambelli

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/12/2025 - 16:14 h | Atualizada em 14/12/2025 - 16:54
Deputada federal Carla Zambelli.
Deputada federal Carla Zambelli. -

Carla Zambelli (PL-SP) anunciou sua renúncia ao mandato de deputada federal neste domingo, 14. Ela comunicou a decisão à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados e a Casa confirmou a informação em nota.

Leia Também:

Se dependesse da bancada baiana, Zambelli seria cassada com folga
Cassação de Zambelli: veja como votou cada deputado da Bahia
Eduardo, Zambelli e Ramagem: deputados ausentes custam R$ 460 mil à Câmara

Com a formalização da renúncia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) determinou a convocação do suplente Adilson Barroso (PL-SP), que deverá tomar posse e ocupar a vaga deixada por Zambelli, conforme prevê o regimento interno e a legislação eleitoral.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na última quinta-feira, 11, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a perda imediata do mandato da deputada federal de Zambelli, presa na Itália desde julho deste ano.

A determinação de Moraes, em um documento de 11 páginas, anula a votação da Câmara dos Deputados, que ocorreu na quarta, 10, que manteve o mandato dela. Segundo o magistrado, o processo "ocorreu em clara violação à Constituição", uma vez que a deputada já foi condenada e teve trânsito em julgado, quando se esgotam todos os recursos.

No dia seguinte, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão de Moraes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Carla Zambelli mandato Política brasileira renúncia STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputada federal Carla Zambelli.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Deputada federal Carla Zambelli.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Deputada federal Carla Zambelli.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Deputada federal Carla Zambelli.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x