ANÚNCIO
Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal
Suplente Adilson Barroso (PL-SP), deverá tomar posse e ocupar a vaga deixada por Zambelli
Por Anderson Ramos
Carla Zambelli (PL-SP) anunciou sua renúncia ao mandato de deputada federal neste domingo, 14. Ela comunicou a decisão à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados e a Casa confirmou a informação em nota.
Leia Também:
Com a formalização da renúncia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) determinou a convocação do suplente Adilson Barroso (PL-SP), que deverá tomar posse e ocupar a vaga deixada por Zambelli, conforme prevê o regimento interno e a legislação eleitoral.
Na última quinta-feira, 11, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a perda imediata do mandato da deputada federal de Zambelli, presa na Itália desde julho deste ano.
A determinação de Moraes, em um documento de 11 páginas, anula a votação da Câmara dos Deputados, que ocorreu na quarta, 10, que manteve o mandato dela. Segundo o magistrado, o processo "ocorreu em clara violação à Constituição", uma vez que a deputada já foi condenada e teve trânsito em julgado, quando se esgotam todos os recursos.
No dia seguinte, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão de Moraes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes