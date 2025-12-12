Se dependesse da bancada baiana, Zambelli seria cassada com folga
Decisão judicial não se discute, se cumpre. A máxima aí que tanto permeou o dia a dia nos meios jurídicos do Brasil, já não é bem assim. A Câmara dos Deputados quebrou a regra, ao livrar a deputada Carla Zambelli (PL-SP),presa na Itália como fugitiva do Brasil, da cassação determinada pelo STF.
Acusada de ter invadido o sistema do CNJ com ajuda de hacker, a Câmara foi julgar se cassa ela ou não. Para cassá-la a Câmara precisaria de ter 257 votos a favor (dois terços). Só 227 disseram sim, 108 não.
Uma olhada no placar dá para ver que entre os 39 baianos, 20 (mais de dois terços) foram a favor, 6 contra, 12 estiveram ausentes e um, João Leão (PP), absteve-se.
OS VOTOS – Votaram pela cassação Ricardo Maia (MDB), Daniel Almeida e Alice Portugal, ambos do PCdoB; Félix Mendonça, do PDT; Raimundo Costa, do Podemos; Cláudio Cajado, do PP; Lídice da Mata, do PSB; Paulo Magalhães e Sérgio Brito, do PSD; Adolfo Viana, do PSDB; Jorge Solla, Josias Gomes, Zé Neto, Joseildo Ramos, Waldenor Pereira e Valmir Assunção, do PT; Rogéria Santos, do Republicanos, e Arthur Maia, Zé Rocha e Leur Lomanto, do UB.
Votaram contra a cassação: Netto Carletto, do Avante; Capitão Alden, Roberta Roma e João Carlos Bacelar, do PL; Alex Santana e Márcio Marinho, do Republicanos. Um detalhe a ser notado é que Rogéria Santos, do Republicanos, votou a favor. Em suma, no que depende da maioria dos baianos, decisão judicial se cumpre.
A sessão da Alba entrou pela madrugada, mas foi só barulho
Na era do PT no poder, a obstrução da oposição provocou o recorde de duração de uma sessão na Alba. Começou às 14h40 de anteontem e só terminou às 3h20 de ontem, exatas 12 horas e 40 minutos, após 12 pedidos de verificar quórum.
Mas não passou de esperneio oposicionista. 57 deputados estiveram presentes o tempo inteiro e, no frigir dos ovos, sete matérias foram apreciadas, inclusive a aprovação de mais dois pedidos de empréstimos, um de R$ 650 milhões, junto ao Banco do Brasil, e outro de R$ 300 milhões, na Caixa.
Também foi aprovado o projeto que trata da renegociação da dívida baiana com a União, mas os oposicionistas dizem que o xis da questão são os empréstimos. Ou seja, se ano que vem, quando entra em cena a disputa eleitoral, Jerônimo pedir mais, a gritaria volta com todo gás.
Brasília em ares de guerra
A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de anular a decisão da Câmara que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) deixou Brasília em clima de guerra, segundo deputados baianos que preferem esperar um pouco para ver o cenário clarear. A briga vai render. Antes, era Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e os bolsonaristas. Agora a Câmara entra na briga como instituição. O consenso: vai feder.
A Capital do Vinho perde Jairo Vaz, o arauto da era
Morro do Chapéu, a Capital do Vinho, entrou em luto ontem. Morreu Jairo Vaz, aos 70 anos, o pioneiro da introdução do vinho lá, com a Vinícola Vaz. A prefeita Juliana Araújo (PDT) diz que o município, hoje, tem cinco vinícolas instaladas e outras cinco em implantação.
– Sem dúvidas, Jairo Vaz é o marco de um tempo. Amigo e companheiro para todos os projetos do bem. Sábado mesmo iria realizar lá na Vinícola Vaz o primeiro casamento coletivo de Morro do Chapéu. Falei com ele na semana passada. Agora, vou ter que adiar. O projeto seguirá com Ioná, filha de Jairo, que está estudando agronomia. O velório começou ontem às 17h, o enterro é hoje.
REGISTROS
Fisioterapeutas 1
Presidente do Movimento Municipalista do PDT, Silva Neto, ex-prefeito de Araci, está articulando na Alba a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Fisioterapeuta de formação, ele já conversou com a deputada Olívia Santana (PCdoB), que achou ótima a ideia.
Fisioterapeutas 2
Mas Silva Neto vai se candidatar a deputado estadual, segundo ele, para engrossar a ideia. Um dos objetivos da Frente é brigar por um piso salarial para a categoria, que até hoje não tem.
Capital do Café
O deputado Hassan (PP) apresentou projeto na Alba que dá a Barra do Choça o título de Capital do Café Arábica na Bahia. Diz ele que o café produzido lá está no ranking dos melhores do mundo e é elogiado pelos clientes mais exigentes do mercado, fato que promove a Bahia no exterior.
Plenária do mandato
A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) anuncia para este sábado uma plenária do mandato, voltada para lideranças e amigos de Salvador. O evento será às 9h, no espaço Casa Rosa, Rio Vermelho.
