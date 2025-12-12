Se dependesse da bancada baiana, Zambelli seria cassada com folga

Alexandre de Moraes cassou o mandato de Carla Zambelli - Foto: Lula Marques | EBC

Decisão judicial não se discute, se cumpre. A máxima aí que tanto permeou o dia a dia nos meios jurídicos do Brasil, já não é bem assim. A Câmara dos Deputados quebrou a regra, ao livrar a deputada Carla Zambelli (PL-SP),presa na Itália como fugitiva do Brasil, da cassação determinada pelo STF.

Acusada de ter invadido o sistema do CNJ com ajuda de hacker, a Câmara foi julgar se cassa ela ou não. Para cassá-la a Câmara precisaria de ter 257 votos a favor (dois terços). Só 227 disseram sim, 108 não.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma olhada no placar dá para ver que entre os 39 baianos, 20 (mais de dois terços) foram a favor, 6 contra, 12 estiveram ausentes e um, João Leão (PP), absteve-se.

OS VOTOS – Votaram pela cassação Ricardo Maia (MDB), Daniel Almeida e Alice Portugal, ambos do PCdoB; Félix Mendonça, do PDT; Raimundo Costa, do Podemos; Cláudio Cajado, do PP; Lídice da Mata, do PSB; Paulo Magalhães e Sérgio Brito, do PSD; Adolfo Viana, do PSDB; Jorge Solla, Josias Gomes, Zé Neto, Joseildo Ramos, Waldenor Pereira e Valmir Assunção, do PT; Rogéria Santos, do Republicanos, e Arthur Maia, Zé Rocha e Leur Lomanto, do UB.

Votaram contra a cassação: Netto Carletto, do Avante; Capitão Alden, Roberta Roma e João Carlos Bacelar, do PL; Alex Santana e Márcio Marinho, do Republicanos. Um detalhe a ser notado é que Rogéria Santos, do Republicanos, votou a favor. Em suma, no que depende da maioria dos baianos, decisão judicial se cumpre.

A sessão da Alba entrou pela madrugada, mas foi só barulho

Na era do PT no poder, a obstrução da oposição provocou o recorde de duração de uma sessão na Alba. Começou às 14h40 de anteontem e só terminou às 3h20 de ontem, exatas 12 horas e 40 minutos, após 12 pedidos de verificar quórum.

Mas não passou de esperneio oposicionista. 57 deputados estiveram presentes o tempo inteiro e, no frigir dos ovos, sete matérias foram apreciadas, inclusive a aprovação de mais dois pedidos de empréstimos, um de R$ 650 milhões, junto ao Banco do Brasil, e outro de R$ 300 milhões, na Caixa.

Também foi aprovado o projeto que trata da renegociação da dívida baiana com a União, mas os oposicionistas dizem que o xis da questão são os empréstimos. Ou seja, se ano que vem, quando entra em cena a disputa eleitoral, Jerônimo pedir mais, a gritaria volta com todo gás.

Brasília em ares de guerra

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de anular a decisão da Câmara que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) deixou Brasília em clima de guerra, segundo deputados baianos que preferem esperar um pouco para ver o cenário clarear. A briga vai render. Antes, era Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e os bolsonaristas. Agora a Câmara entra na briga como instituição. O consenso: vai feder.

A Capital do Vinho perde Jairo Vaz, o arauto da era

Morro do Chapéu, a Capital do Vinho, entrou em luto ontem. Morreu Jairo Vaz, aos 70 anos, o pioneiro da introdução do vinho lá, com a Vinícola Vaz. A prefeita Juliana Araújo (PDT) diz que o município, hoje, tem cinco vinícolas instaladas e outras cinco em implantação.

– Sem dúvidas, Jairo Vaz é o marco de um tempo. Amigo e companheiro para todos os projetos do bem. Sábado mesmo iria realizar lá na Vinícola Vaz o primeiro casamento coletivo de Morro do Chapéu. Falei com ele na semana passada. Agora, vou ter que adiar. O projeto seguirá com Ioná, filha de Jairo, que está estudando agronomia. O velório começou ontem às 17h, o enterro é hoje.

REGISTROS

Fisioterapeutas 1

Presidente do Movimento Municipalista do PDT, Silva Neto, ex-prefeito de Araci, está articulando na Alba a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Fisioterapeuta de formação, ele já conversou com a deputada Olívia Santana (PCdoB), que achou ótima a ideia.

Fisioterapeutas 2

Mas Silva Neto vai se candidatar a deputado estadual, segundo ele, para engrossar a ideia. Um dos objetivos da Frente é brigar por um piso salarial para a categoria, que até hoje não tem.

Capital do Café

O deputado Hassan (PP) apresentou projeto na Alba que dá a Barra do Choça o título de Capital do Café Arábica na Bahia. Diz ele que o café produzido lá está no ranking dos melhores do mundo e é elogiado pelos clientes mais exigentes do mercado, fato que promove a Bahia no exterior.

Plenária do mandato

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) anuncia para este sábado uma plenária do mandato, voltada para lideranças e amigos de Salvador. O evento será às 9h, no espaço Casa Rosa, Rio Vermelho.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS