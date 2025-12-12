Menu
POLÍTICA

Quem assume a vaga de Zambelli? Moraes decide e prazo é de 48h

Ministro do STF anulou decisão do plenário da Câmara que havia suspendido cassação de mandato da parlamentar

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/12/2025 - 8:47 h | Atualizada em 12/12/2025 - 9:46
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o suplente da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), tome posse no cargo em até 48 horas, após o magistrado decretar a perda imediata do mandato dela.

Moraes ainda anulou a decisão da Câmara dos Deputados que, por maioria (227 votos a 170), suspendeu a cassação do mandato de Zambelli — decidida pela Primeira Turma da Corte e comunicada à Casa Legislativa em junho.

Condenações de Zambelli

Ela e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados a dez anos de prisão por envolvimento em invasão do sistema do CNJ. A parlamentar também foi condenada, em outra ação, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Após a primeira condenação, Zambelli fugiu do país e foi para a Itália. A parlamentar, no entanto, foi presa em julho deste ano, após cooperação entre as autoridades dos dois países.

Quem assume?

Quem deve assumir a vaga é o suplente Adilson Barroso (PL-SP). Ainda que não tenha conseguido se eleger em 2022, ele é o primeiro suplente do estado pelo PL (Partido Liberal) por ter conseguido mais de 62 mil votos no pleito.

Tags:

Adilson Barroso Alexandre de Moraes Carla Zambelli STF

x