STF forma maioria para cassar mandato de Carla Zambelli

Carla Zambelli perdeu mandato após decisão de Moraes - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira, 12, para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes em cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Na quinta, 11, Alexandre de Moraes declarou ato nulo a votação na Câmara dos Deputados que manteve o mandato de Zambelli, presa desde julho na Itália, após fugir do Brasil. Segundo o magistrado, não há como manter o mandato de uma parlamentar que já teve trânsito em julgado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O julgamento acontece de maneira virutal. Até o momento, Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Somente a ministra Cármen Lúcia não registrou seu voto na sessão, que deve encerrar às 18h.

Votação na Câmara dos Deputados

Na última quarta-feira, 10, a Câmara dos Deputados aprovou a manutenção do mandato de Zambelli, mesmo a então deputada estando presa na Itália. Ao todo, foram 227 votos contrários à cassação. Outros 170 deputados votaram pela cassação.

Na mesma sessão, a Câmara dos Deputados decidiu suspender o mandato do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), após um acordo entre as bancadas da Casa. O parlamantar estava sob risco de perda do mandato e inelegibilidade.