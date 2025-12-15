Quatro são presos em ação contra furtos na antiga sede dos Correios

Antiga sede dos Correios - Foto: Reprodução/GCM

Quatro pessoas foram detidas após equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador realizarem, na manhã desta segunda-feira, 15, a Operação Alvorada na antiga sede dos Correios, na Pituba. O prédio vinha sendo alvo de arrombamentos e furtos de materiais como portas e fios.

Durante a ação, os agentes apreenderam facas, um pé de cabra, alicates torquesas e 10 carrinhos de supermercado cheios de materiais retirados do imóvel. Quatro pessoas foram detidas e encaminhadas à Polícia Federal para registro dos fatos. Outras nove, abordadas na área externa, foram liberadas por não portar ilícitos.

“Pessoas em situação de rua estão aproveitando o espaço desocupado para furtar materiais de valor, como o alumínio. Além disso, essa movimentação tem ensejado crimes de oportunidade na vizinhança, como o furto de condensadoras de ar-condicionado, roubos de celulares de transeuntes e até o furto do portão de um condomínio próximo”, detalhou o gerente estratégico de Gestão da GCM, Rodrigo do Carmo.