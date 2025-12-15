Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Quatro são presos em ação contra furtos na antiga sede dos Correios

Facas, alicates e carrinhos de supermercado foram encontrados durante a operação da GCM

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

15/12/2025 - 12:23 h
Antiga sede dos Correios
Antiga sede dos Correios -

Quatro pessoas foram detidas após equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador realizarem, na manhã desta segunda-feira, 15, a Operação Alvorada na antiga sede dos Correios, na Pituba. O prédio vinha sendo alvo de arrombamentos e furtos de materiais como portas e fios.

Durante a ação, os agentes apreenderam facas, um pé de cabra, alicates torquesas e 10 carrinhos de supermercado cheios de materiais retirados do imóvel. Quatro pessoas foram detidas e encaminhadas à Polícia Federal para registro dos fatos. Outras nove, abordadas na área externa, foram liberadas por não portar ilícitos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Corpo de homem é enterrado na areia de praia turística da Bahia
Franklin Reis retira tornozeleira eletrônica: "Não me pertence"
Mensagens mostram advogada do BDM ameaçando rivais: "começar a matar"

“Pessoas em situação de rua estão aproveitando o espaço desocupado para furtar materiais de valor, como o alumínio. Além disso, essa movimentação tem ensejado crimes de oportunidade na vizinhança, como o furto de condensadoras de ar-condicionado, roubos de celulares de transeuntes e até o furto do portão de um condomínio próximo”, detalhou o gerente estratégico de Gestão da GCM, Rodrigo do Carmo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arrombamento furto Guarda Civil Municipal Operação Alvorada Salvador segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Antiga sede dos Correios
Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Antiga sede dos Correios
Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Antiga sede dos Correios
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Antiga sede dos Correios
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

x