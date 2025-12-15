Corpo com mãos amarradas é localizado às margens da BR-324 na RMS

Caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho - Foto: Reprodução

Um jovem, identificado como Arlan Felipe Jesus da Silva, de 23 anos, foi brutalmente assassinado a tiros e encontrado morto na localidade de Coroa da Lagoa, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, às margens da BR-324. O crime ocorreu na noite do último domingo, 14 e apresenta indícios de execução.

De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima apresentava diversas marcas de violência e estava com as mãos amarradas. As circunstâncias do homicídio levantam a suspeita de que Arlan possa ter sido submetido a um chamado “tribunal do crime”, prática atribuída a facções criminosas que atuam em áreas dominadas pelo tráfico, utilizada para punir supostos rivais ou pessoas que descumprem regras impostas pelos grupos.

A Polícia Militar da Bahia informou que guarnições da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas, na manhã desta segunda-feira, 15, após a localização de um corpo do sexo masculino em um matagal às margens da BR-324, na região do CIA Sul, em Simões Filho. No local, os policiais constataram o óbito e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil expediu guias para perícia e necropsia, que deverão esclarecer a causa da morte. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio.