POLÍCIA

Corpo com mãos amarradas é localizado às margens da BR-324 na RMS

Crime ocorreu no último domingo, 14 e está sob investigação da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho

Luan Julião

Por Luan Julião

15/12/2025 - 16:10 h
Caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho
Caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho

Um jovem, identificado como Arlan Felipe Jesus da Silva, de 23 anos, foi brutalmente assassinado a tiros e encontrado morto na localidade de Coroa da Lagoa, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, às margens da BR-324. O crime ocorreu na noite do último domingo, 14 e apresenta indícios de execução.

De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima apresentava diversas marcas de violência e estava com as mãos amarradas. As circunstâncias do homicídio levantam a suspeita de que Arlan possa ter sido submetido a um chamado “tribunal do crime”, prática atribuída a facções criminosas que atuam em áreas dominadas pelo tráfico, utilizada para punir supostos rivais ou pessoas que descumprem regras impostas pelos grupos.

A Polícia Militar da Bahia informou que guarnições da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas, na manhã desta segunda-feira, 15, após a localização de um corpo do sexo masculino em um matagal às margens da BR-324, na região do CIA Sul, em Simões Filho. No local, os policiais constataram o óbito e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil expediu guias para perícia e necropsia, que deverão esclarecer a causa da morte. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

execução HOMICÍDIO Polícia Civil simões filho tráfico de drogas tribunal do crime

