HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Enfermeiro é assassinado em motel durante encontro com esposa de PM

De acordo com a investigação, o crime teria motivação passional

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/12/2025 - 19:50 h
Imagens de câmeras de segurança mostram a esposa do PM chegando ao motel com a vítima
Imagens de câmeras de segurança mostram a esposa do PM chegando ao motel com a vítima

Um policial militar identificado como Weliton Miguel dos Santos foi preso suspeito de assassinar o enfermeiro Ítalo Fernando de Melo, de 33 anos, na madrugada de domingo, 14, dentro de um quarto de motel no bairro do Canaã, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com a investigação, o crime teria motivação passional. Imagens de câmeras de segurança mostram a esposa do PM chegando ao motel com a vítima por volta das 21h25, em um carro Jeep Renegade vermelho. Inicialmente, a mulher afirmou que havia emprestado o veículo ao enfermeiro, mas depois confessou que estava em um encontro com ele no local.

Ainda segundo a polícia, minutos depois, um homem apontado como o policial militar aparece nas imagens chegando de motocicleta ao motel. Ele teria conseguido acesso ao local, circulado por alguns quartos e, em seguida, forçado a entrada da suíte onde estava a vítima.

“Quando chegamos ao motel, encontramos o corpo do enfermeiro caído ao chão da suíte”, afirmou o delegado Uslei Lima, responsável pela investigação.

Esposa assume encontro

Em depoimento, a esposa do PM relatou que dormiu após entrar no quarto e acordou com um homem usando capacete, que efetuou disparos contra Ítalo e fugiu em seguida. A polícia apura que o militar teria instalado um GPS clandestino no carro da mulher para segui-la até o motel. Ela foi ouvida como declarante e não está presa.

O policial se apresentou normalmente para trabalhar no 3º Batalhão da Polícia Militar de Arapiraca, na manhã desta segunda-feira, 15, onde teve a arma apreendida pelos próprios colegas até a chegada da Polícia Civil, que efetuou a prisão. Ele negou o crime e não resistiu à detenção.

Segundo a investigação, ao menos sete disparos foram efetuados com uma pistola 9mm da corporação. O PM já havia integrado a Polícia Militar do Ceará antes de ingressar na PM de Alagoas, onde se formou na turma de 2024.

Tags:

Arapiraca Crime passional Enfermeiro HOMICÍDIO investigação policial motel Polícia Civil policial militar segurança pública

Ver todas

