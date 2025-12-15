Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Na hora do ataque, muitas pessoas estavam no bar - Foto: Reprodução

Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros em um bar, no sábado, 13, na localidade Iguape, em Ilhéus, região sul da Bahia. As vítimas, três jovens, com idades entre 18 e 23 anos, e um adolescente, de 15, foram surpreendidos por quatro criminosos, que já chegaram ao local atirando. Eles não tiveram os nomes revelados.

Toda ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver um grupo consumindo bebidas e conversando no bar, quando, de repente, percebe a presença dos atirados e corre na tentativa de se proteger. Após o ataque, os criminosos voltam pelo mesmo lugar e fogem em um veículo.

Os rapazes feridos forram levados ao Hospital Geral da Costa do Cacau, em Ilhéus, onde permanecem internados. O estado de saúde deles não foram informados. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. Até a noite desta segunda-feira, 15, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.