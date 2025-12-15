Viúva de chefe do tráfico: conheça mulher presa por vender armas na Bahia

Kananda Hemerly Moreira - Foto: Divulgação

A mulher de 29 anos que foi presa por suspeita de negociar armas pelo Comando Vermelho, na Bahia, é viúva de um dos chefes da facção e continuava na corrdenação das ações mesmo após a morte do companheiro, segundo a Polícia Civil.

Kananda Hemerly Moreira era principal alvo da Operação "Costa Segura", deflagrada pelas policiais Civil, Militar e Federal. Segundo a polícia, a função dela no grupo criminoso era:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

fornecer drogas e armas de fogo;

além de negociar remessas de drogas.

Além de administrar o tráfico de armas e drogas, a investigada também tinha passagem por estelionato, depois de negociar uma pistola, receber R$ 10 mil pela arma e e não fazer a entrega.

Operação prendeu 29 pessoas

Kananda foi localizada na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feiram, 15, após investigações chegarem ao seu paradeiro. Antes disso, a jovem trocava de endereço constantemente para não ser encontrada pelos policiais.

Além de Ilhéus, a "Operação Costa Segura" foi deflagrada também nos municípios de Itabuna, Uruçuca e Itacaré, todos no sul do estado. Também foram registradas prisões nos estados do Rio de Janeiro e Paraíba. Ao todo, 29 pessoas foram capturadas:

Itacaré - 8

Uruçuca- 5

Ilhéus - 3

João Pessoa - 1

Itabuna - 11

Rio de Janeiro - 1

Entre os presos, 10 são mulheres e 19 são homens. Segundo o Secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, normalmente as mulheres entram no crime após se relacionar com suspeitos.