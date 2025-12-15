OPERAÇÃO COSTA SEGURA
Viúva de chefe do tráfico: conheça mulher presa por vender armas na Bahia
Kananda Hemerly Moreira era principal alvo da Operação "Costa Segura"
Por Leilane Teixeira
A mulher de 29 anos que foi presa por suspeita de negociar armas pelo Comando Vermelho, na Bahia, é viúva de um dos chefes da facção e continuava na corrdenação das ações mesmo após a morte do companheiro, segundo a Polícia Civil.
Kananda Hemerly Moreira era principal alvo da Operação "Costa Segura", deflagrada pelas policiais Civil, Militar e Federal. Segundo a polícia, a função dela no grupo criminoso era:
- fornecer drogas e armas de fogo;
- além de negociar remessas de drogas.
Além de administrar o tráfico de armas e drogas, a investigada também tinha passagem por estelionato, depois de negociar uma pistola, receber R$ 10 mil pela arma e e não fazer a entrega.
Operação prendeu 29 pessoas
Kananda foi localizada na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feiram, 15, após investigações chegarem ao seu paradeiro. Antes disso, a jovem trocava de endereço constantemente para não ser encontrada pelos policiais.
Além de Ilhéus, a "Operação Costa Segura" foi deflagrada também nos municípios de Itabuna, Uruçuca e Itacaré, todos no sul do estado. Também foram registradas prisões nos estados do Rio de Janeiro e Paraíba. Ao todo, 29 pessoas foram capturadas:
- Itacaré - 8
- Uruçuca- 5
- Ilhéus - 3
- João Pessoa - 1
- Itabuna - 11
- Rio de Janeiro - 1
Entre os presos, 10 são mulheres e 19 são homens. Segundo o Secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, normalmente as mulheres entram no crime após se relacionar com suspeitos.
