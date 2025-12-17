POLÍCIA
Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia
Homens gravaram um vídeo celebrando mais um dia de expediente antes da tragédia
Por Redação | Portal Massa!
Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, e mais um colega sorridentes e brincando entre si ao iniciarem mais um expediente juntos, antes de serem brutalmente assassinados na noite desta terça-feira, 16, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador.
O crime aconteceu na noite da última terça-feira, 16, quando as vítimas, trabalhadores de uma empresa provedora de internet foram encontradas em via pública com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sinais de tortura e com as mãos amarradas.
As imagens foram gravadas perto da sede da empresa Planet Internet, na Avenida Aliomar Baleeiro, em Nova Brasília.
Veja vídeo:
Motivação do crime
Segundo um representante de uma das empresas do setor, que preferiu não se identificar, há suspeita de que o crime esteja relacionado à atuação de facções criminosas. De acordo com o relato, o Comando Vermelho (CV) teria implantado em Salvador e na Região Metropolitana um esquema semelhante ao do Rio de Janeiro, com cobrança de taxas sobre serviços de telecomunicações.
Ainda segundo a fonte, a facção já impõe a cobrança de R$ 15 por cada cliente atendido mensalmente. Além dessa taxa, o grupo passou a exigir também 40% do lucro anual das empresas que atuam em áreas sob seu domínio.
SSP decreta busca prioritária
Em reunião realizada com trabalhadores de outras empresas do mesmo ramo, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) afirmou que está tratando como prioridade a busca e captura dos elementos responsáveis pelo crime brutal.
Nas últimas 12 horas, buscas foram realizadas na região do Alto do Cabrito e a atuação policial foi reforçada. As ações devem seguir durante as próximas horas.
