Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, e mais um colega sorridentes e brincando entre si ao iniciarem mais um expediente juntos, antes de serem brutalmente assassinados na noite desta terça-feira, 16, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador.

O crime aconteceu na noite da última terça-feira, 16, quando as vítimas, trabalhadores de uma empresa provedora de internet foram encontradas em via pública com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sinais de tortura e com as mãos amarradas.

As imagens foram gravadas perto da sede da empresa Planet Internet, na Avenida Aliomar Baleeiro, em Nova Brasília.

Motivação do crime

Segundo um representante de uma das empresas do setor, que preferiu não se identificar, há suspeita de que o crime esteja relacionado à atuação de facções criminosas. De acordo com o relato, o Comando Vermelho (CV) teria implantado em Salvador e na Região Metropolitana um esquema semelhante ao do Rio de Janeiro, com cobrança de taxas sobre serviços de telecomunicações.

Ainda segundo a fonte, a facção já impõe a cobrança de R$ 15 por cada cliente atendido mensalmente. Além dessa taxa, o grupo passou a exigir também 40% do lucro anual das empresas que atuam em áreas sob seu domínio.

SSP decreta busca prioritária

Em reunião realizada com trabalhadores de outras empresas do mesmo ramo, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) afirmou que está tratando como prioridade a busca e captura dos elementos responsáveis pelo crime brutal.

Nas últimas 12 horas, buscas foram realizadas na região do Alto do Cabrito e a atuação policial foi reforçada. As ações devem seguir durante as próximas horas.