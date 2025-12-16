Menu
CRIME

Triplo homicídio: trabalhadores são torturados e mortos na Suburbana

As vítimas, que ainda não foram identificadas oficialmente, vestiam uniforme azul de uma empresa provedora de internet

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/12/2025 - 23:11 h
Segundo relatos iniciais, os homens teriam sido sequestrados, torturados e mortos, e os corpos deixados no bairro -

Três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, Subúrbio de Salvador. Segundo imagens recebeidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de tiros na cabeça e mãos amarradas.

As vítimas, que ainda não foram identificadas oficialmente, vestiam uniforme azul de uma empresa provedora de internet "Planet Internet", o que indica que seriam prestadores de serviço. Porém, ainda não há informação sobre o vínculo empregatício.

Execução

Segundo relatos iniciais, os homens teriam sido sequestrados, torturados e mortos, e os corpos deixados no bairro. Ao Portal A TARDE, uma fonte policial informou que os moradores da região disseram que as vítimas não tinham envolvimento com a criminalidade, porém, mais detalhes só serão divulgado após as investigações.

Guarnições da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e isolaram a área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e remoção dos corpos.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

x