Comerciante é executado a tiros dentro de depósito de bebidas na Bahia

Departamento de Polícia Técnica (DPT) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Adson Santos dos Reis, conhecido como “Bubú”, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira, 16, dentro do próprio estabelecimento comercial, um depósito de bebidas, no bairro Dr. Gusmão, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

De acordo com apurações da reportagem, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que chegaram ao local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Adson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A quantidade de tiros levanta a suspeita de que o crime tenha características de execução.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis realizam diligências para apurar o homicídio. Conforme as informações preliminares, os suspeitos fugiram logo após os disparos.

Ainda segundo a Polícia Civil, guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas, e oitivas já estão sendo realizadas com o objetivo de identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação.