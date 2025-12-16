URGENTE: operação contra o PCC termina com cinco mortos e seis presos

Investigação apura envolvimento de ao menos 25 pessoas com facção criminosa - Foto: Reprodução

Uma ofensiva integrada do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar resultou na morte de cinco integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e na prisão de seis pessoas na manhã desta terça-feira, 16, durante uma operação contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas no interior de São Paulo.

A ação teve como principal foco a cidade de Bauru, mas também se estendeu a outros municípios do estado e a estados vizinhos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em Bauru, equipes policiais cumpriam mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no assentamento conhecido como “Acampamento Aliança”. No momento em que os agentes tentavam prender um casal investigado por envolvimento com organização criminosa, houve reação armada.

Segundo informações apuradas, os policiais foram recebidos a tiros, dando início a um confronto. Os suspeitos acabaram baleados e morreram no local. Nenhum policial ficou ferido.

As investigações apontam que ao menos 25 pessoas são suspeitas de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação no tráfico de drogas em Bauru e em cidades da região, como Garça, Tupã e Marília. A perícia técnica foi acionada para os locais das ocorrências, e as circunstâncias das mortes seguem sob apuração.

Além de Bauru, a operação teve desdobramentos em Águas de Santa Bárbara, onde uma pessoa foi presa em flagrante e cerca de mil pinos de cocaína foram apreendidos. Também houve cumprimento de mandados no litoral paulista e no estado do Paraná.

Durante a ofensiva, os policiais retiraram de circulação diversas armas e entorpecentes. Entre o material apreendido estão uma pistola calibre .380, uma pistola 9mm, outras duas armas de fogo, aproximadamente mil pinos de cocaína, além de dois quilos da droga a granel, seis tijolos de maconha do tipo “dry” e quatro tijolos de maconha comum.

De acordo com a Polícia Civil, outros três suspeitos morreram em confrontos registrados nas cidades de Garça e Tupã, elevando para cinco o número total de mortes decorrentes da operação até a última atualização do caso.