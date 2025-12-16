OPERAÇÃO IGAPÓ
Deputado Antônio Doido teria jogado celular pela janela para evitar apreensão
Antônio Doido (MDB-PA) é investigado pela Polícia Federal por esquemas de corrupção
Por Victoria Isabel
Durante uma operação da Polícia Federal contra o deputado Antônio Doido (MDB-PA), realizada na manhã desta terça-feira, 16, agentes localizaram o celular do parlamentar do lado de fora do prédio. De acordo com fontes, o aparelho teria sido arremessado pela janela em uma tentativa de evitar sua apreensão.
O deputado é investigado no âmbito da Operação Igapó, que apura a atuação de uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados, suspeita de envolvimento em esquemas de corrupção.
Conforme a Polícia Federal, os investigados teriam como objetivo desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios, utilizando posteriormente os valores para o pagamento de vantagens indevidas e para a ocultação de patrimônio.
A investigação apura crimes de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, delitos relacionados a licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
