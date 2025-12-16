Deputado Antônio Doido teria jogado celular pela janela para evitar apreensão

Antônio Doido (MDB-PA) - Foto: Divulgação/Câmara

Durante uma operação da Polícia Federal contra o deputado Antônio Doido (MDB-PA), realizada na manhã desta terça-feira, 16, agentes localizaram o celular do parlamentar do lado de fora do prédio. De acordo com fontes, o aparelho teria sido arremessado pela janela em uma tentativa de evitar sua apreensão.

O deputado é investigado no âmbito da Operação Igapó, que apura a atuação de uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados, suspeita de envolvimento em esquemas de corrupção.

Conforme a Polícia Federal, os investigados teriam como objetivo desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios, utilizando posteriormente os valores para o pagamento de vantagens indevidas e para a ocultação de patrimônio.

A investigação apura crimes de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, delitos relacionados a licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa.