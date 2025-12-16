CRIME
Três pessoas são presas pelo desaparecimento de jovem mineiro na Bahia
Vítima foi vista pela última vez em outubro
Por Luiza Nascimento
Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no desaparecimento do mineiro Daniel Araújo Gondim, de 25 anos. O jovem foi visto pela última vez em 8 de outubro, na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.
Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo Juízo das Garantias de Salvador. No entanto, outras duas pessoas estão sendo procuradas.
Relembre o caso
Daniel Araújo Gondim desapareceu após sair de casa para visitar uma mulher na região. Segundo familiares, a vítima entrou em contato com a mãe e pediu que ela realizasse depósitos sob alegação "de vida ou morte", que transferiu R$ 3 mil.
Uma foto da vítima com uma arma apontada para a cabeça dele foi enviada para os parentes. Além disso, nas redes sociais de Daniel, também foram publicadas mensagens com frases de uma facção criminosa.
A Polícia Civil está investigando o caso.
