Três pessoas são presas pelo desaparecimento de jovem mineiro na Bahia

Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no desaparecimento do mineiro Daniel Araújo Gondim, de 25 anos. O jovem foi visto pela última vez em 8 de outubro, na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.

Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo Juízo das Garantias de Salvador. No entanto, outras duas pessoas estão sendo procuradas.

Relembre o caso

Daniel Araújo Gondim desapareceu após sair de casa para visitar uma mulher na região. Segundo familiares, a vítima entrou em contato com a mãe e pediu que ela realizasse depósitos sob alegação "de vida ou morte", que transferiu R$ 3 mil.

Uma foto da vítima com uma arma apontada para a cabeça dele foi enviada para os parentes. Além disso, nas redes sociais de Daniel, também foram publicadas mensagens com frases de uma facção criminosa.

A Polícia Civil está investigando o caso.