Corpo de homem desaparecido há um mês é encontrado em cova rasa

O corpo de um homem de prenome Davi, desaparecido há um mês, foi localizado, na quarta-feira, 10, enterrado em uma cova rasa, atrás da Rua L, no bairro Quinto Centenário, em Santa Cruz Cabrália, no extremo-sul do estado. Ele estava com as mãos e os pés amarrados.

Segundo investigações da Polícia Civil, Davi atuava como gerente do tráfico de drogas na região, uma área dominada por uma facção local, e foi morto por Ruan Bonfim de Jesus, o RN, de 20 anos. O crime teria sido motivado por disputa por pontos de tráfico de drogas. Ainda conforme a polícia, RN, que é um criminoso temido pela brutalidade, praticou o crime para assumir o comando do Quinto Centenário.

Após identificar Ruan como autor do homicídio, o delegado titular de Cabrália, Adriano Mascarenhas, pediu à Justiça a adoção de medidas cautelares contra o suspeito. No entanto, antes de ser detido, Ruan morreu no último domingo, 7, durante uma operação da Polícia Militar, no bairro Ubaldinão, em Porto Seguro.

Mesmo com a morte do principal suspeito, a Polícia Civil intensificou as buscas para localizar o corpo de Davi, já que testemunhos e informações colhidas ao longo da investigação indicavam que ele havia sido morto em meio a disputas pelo controle do tráfico no Quinto Centenário.