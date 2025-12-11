Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Idoso com Alzheimer tenta matar esposa a marretadas após alucinações

Vítima foi encontrada desacordada e em estado gravíssimo

Luan Julião

Por Luan Julião

11/12/2025 - 17:38 h | Atualizada em 11/12/2025 - 17:52
Cena foi periciada, e a marreta utilizada no ataque acabou apreendida
A manhã desta quinta-feira, 11, foi marcada por uma tentativa de feminicídio em Campinas, no interior paulista. Um homem de 79 anos, diagnosticado com Alzheimer, atacou a esposa com uma marreta dentro da casa onde os dois moram, na Rua Doutor Alderico Alvite, no Parque Valença.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso relatou ter sofrido alucinações e acreditado que estava sendo traído. A crise levou o homem a ferir gravemente a companheira, que foi encontrada desacordada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas já estavam no imóvel quando os policiais chegaram.

Vizinhos ouviram ruídos vindos da residência e conseguiram conter o agressor até a chegada da polícia. Um deles testemunhou ter visto o homem golpear a cabeça da vítima pelo menos três vezes com a marreta. A mulher foi inicialmente levada para a UPA Campo Grande, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital da PUC Campinas.

A cena foi periciada, e a marreta utilizada no ataque acabou apreendida. O autor do crime foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva, e o pedido aguarda decisão judicial.

