INVESTIGAÇÃO

Mulher denuncia importunação sexual em ônibus de Salvador

A vítima seguia na linha Porto Seco/Pirajá quando o acusado se sentou ao lado dela

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/12/2025 - 18:01 h | Atualizada em 11/12/2025 - 18:12
Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador -

Uma jovem de 23 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual enquanto viajava em um ônibus de Salvador, na quarta-feira, 10.

A vítima seguia na linha Porto Seco/Pirajá quando o acusado se sentou ao lado dela. Segundo o relato policial, o homem tocou o corpo da passageira sem consentimento. Assustada, ela começou a gritar pedindo ajuda.

Testemunhas disseram que o suspeito quase foi agredido por passageiros revoltados com a situação, mas a ação foi contida por agentes da CCR Metrô, concessionária que administra parte do sistema de transporte.

Leia Também:

Idoso com Alzheimer tenta matar esposa a marretadas após alucinações
Tiro em despedida de solteiro acaba com policial preso e homem ferido
Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

O que diz a Semob?

O Portal A TARDE solicitou posicionamentos da Secretaria de Mobilidade (Semob), mas ainda não obteve retorno.

O homem foi conduzido à delegacia e acabou indiciado, mas após prestar depoimento, ele foi liberado. O caso é apurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, conforme informou a Polícia Civil.

assédio no transporte Caso Policial deam importunação sexual ônibus Polícia Civil Salvador segurança pública

