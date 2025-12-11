Mulher denuncia importunação sexual em ônibus de Salvador

Ônibus de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Uma jovem de 23 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual enquanto viajava em um ônibus de Salvador, na quarta-feira, 10.

A vítima seguia na linha Porto Seco/Pirajá quando o acusado se sentou ao lado dela. Segundo o relato policial, o homem tocou o corpo da passageira sem consentimento. Assustada, ela começou a gritar pedindo ajuda.

Testemunhas disseram que o suspeito quase foi agredido por passageiros revoltados com a situação, mas a ação foi contida por agentes da CCR Metrô, concessionária que administra parte do sistema de transporte.

O que diz a Semob?

O Portal A TARDE solicitou posicionamentos da Secretaria de Mobilidade (Semob), mas ainda não obteve retorno.

O homem foi conduzido à delegacia e acabou indiciado, mas após prestar depoimento, ele foi liberado. O caso é apurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, conforme informou a Polícia Civil.