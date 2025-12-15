Homem com tornozeleira furta turista durante encontro em Salvador

Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por outros crimes - Foto: Divulgação

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso nesta segunda-feira, 15, em Salvador, suspeito de furtar um turista do Rio de Janeiro após um encontro no Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, os dois se conheceram, almoçaram juntos e, em seguida, foram para o hotel onde o turista estava hospedado. No local, após a vítima adormecer, o suspeito teria fugido levando objetos pessoais, como:

celular;

dinheiro;

e cartão bancário

O caso foi investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que cumpriu um mandado de prisão preventiva por furto qualificado. O suspeito foi localizado no apartamento onde morava, no bairro de Dois de Julho, região central de Salvador.

Quem é o suspeito?

Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por crimes como roubo e agressão contra mulher, além de ter condenação por homicídio qualificado.

Segundo a polícia, no momento em que conheceu a vítima, ele utilizava tornozeleira eletrônica em razão de uma medida judicial determinada pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O crime que motivou a decisão não foi informado.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça.