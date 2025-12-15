Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Homem com tornozeleira furta turista durante encontro em Salvador

De acordo com a Polícia Civil, os dois se conheceram, almoçaram juntos e, em seguida, foram para o hotel

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/12/2025 - 23:00 h
Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por outros crimes
Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por outros crimes -

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso nesta segunda-feira, 15, em Salvador, suspeito de furtar um turista do Rio de Janeiro após um encontro no Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, os dois se conheceram, almoçaram juntos e, em seguida, foram para o hotel onde o turista estava hospedado. No local, após a vítima adormecer, o suspeito teria fugido levando objetos pessoais, como:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • celular;
  • dinheiro;
  • e cartão bancário

O caso foi investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que cumpriu um mandado de prisão preventiva por furto qualificado. O suspeito foi localizado no apartamento onde morava, no bairro de Dois de Julho, região central de Salvador.

Leia Também:

PF desfaz esquema de tráfico de drogas no Aeroporto com uso de lixeira
Enfermeiro é assassinado em motel durante encontro com esposa de PM
Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Quem é o suspeito?

Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por crimes como roubo e agressão contra mulher, além de ter condenação por homicídio qualificado.

Segundo a polícia, no momento em que conheceu a vítima, ele utilizava tornozeleira eletrônica em razão de uma medida judicial determinada pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O crime que motivou a decisão não foi informado.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Deltur furto Polícia Civil porto da barra prisão Salvador segurança pública tornozeleira eletrônica turista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por outros crimes
Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por outros crimes
Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por outros crimes
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por outros crimes
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

x