Homem com tornozeleira furta turista durante encontro em Salvador
De acordo com a Polícia Civil, os dois se conheceram, almoçaram juntos e, em seguida, foram para o hotel
Por Leilane Teixeira
Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso nesta segunda-feira, 15, em Salvador, suspeito de furtar um turista do Rio de Janeiro após um encontro no Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana.
De acordo com a Polícia Civil, os dois se conheceram, almoçaram juntos e, em seguida, foram para o hotel onde o turista estava hospedado. No local, após a vítima adormecer, o suspeito teria fugido levando objetos pessoais, como:
- celular;
- dinheiro;
- e cartão bancário
O caso foi investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que cumpriu um mandado de prisão preventiva por furto qualificado. O suspeito foi localizado no apartamento onde morava, no bairro de Dois de Julho, região central de Salvador.
Quem é o suspeito?
Identificado como Leandro Santana dos Santos, de 39 anos, o homem já responde por crimes como roubo e agressão contra mulher, além de ter condenação por homicídio qualificado.
Segundo a polícia, no momento em que conheceu a vítima, ele utilizava tornozeleira eletrônica em razão de uma medida judicial determinada pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O crime que motivou a decisão não foi informado.
Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça.
