HOME > POLÍCIA
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

PF desfaz esquema de tráfico de drogas no Aeroporto com uso de lixeira

Esquema foi descoberto após a prisão de uma passageira portuguesa,

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/12/2025 - 20:58 h
Grupo criminoso atua no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo
-

A Polícia Federal desarticulou um esquema sofisticado de tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A organização criminosa utilizava lixeiras com fundos falsos instaladas em salas VIP do terminal para transportar cocaína com destino à Europa.

O esquema foi descoberto após a prisão de uma passageira portuguesa, flagrada com 18 quilos de cocaína ao desembarcar em Lisboa. A partir do caso, a PF passou a analisar imagens de câmeras de segurança e identificou a atuação de funcionários terceirizados da limpeza que tinham acesso a áreas restritas do aeroporto.

Leia Também:

Enfermeiro é assassinado em motel durante encontro com esposa de PM
Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia
Viúva de chefe do tráfico: conheça mulher presa por vender armas na Bahia

Lixeiras adulteradas

Segundo a investigação, as lixeiras já chegavam ao local adulteradas, com compartimentos ocultos para armazenar a droga. Por estarem em ambientes de circulação restrita, os equipamentos passavam pelos controles de segurança sem levantar suspeitas.

Segundo a PF, dentro das áreas seguras, os funcionários retiravam os entorpecentes e os escondiam em armários pessoais até repassá-los aos passageiros responsáveis pelo transporte internacional, conhecidos como “mulas”.

Encontros estratégicos

As imagens analisadas pela polícia também revelaram encontros estratégicos entre os envolvidos, inclusive em banheiros do aeroporto, onde as trocas eram feitas de forma discreta para evitar a fiscalização.

Durante uma operação recente contra o grupo criminoso, a Polícia Federal apreendeu:

  • cerca de 40 quilos de cocaína;
  • dez funcionários foram identificados como participantes do esquema;
  • seis deles acabaram presos.

As investigações continuam para apurar quem introduzia as lixeiras adulteradas no aeroporto sem serem detectadas pelos sistemas de segurança.

