CELULAR SEGURO
Roubaram seu celular? Novo método permite bloqueio em segundos usando o CPF
Linha telefônica precisa estar vinculada ao documento da vítima
Por Luiza Nascimento
Pessoas que tiverem os celulares roubados podem bloquear o aparelho utilizando apenas o CPF. A funcionalidade é permitida através da nova atualização do aplicativoCelular Seguro, do Governo Federal.
Antes, o bloqueio funcionava apenas aos aparelhos que tivessem o aplicativo instalado e mediante a apresentação do número do IMEI. No entanto, agora a vítima pode realizar a solicitação através de outro celular ou computador, desde que o CPF esteja vinculado à linha telefônica do aparelho levado.
A mudança amplia a proteção aos usuários e torna o serviço mais simples, sem necessidade de cadastro prévio no aplicativo.
Apesar da mudança, segue recomendada a instalação do aplicativo, como forma de prevenção.
Como bloquear o aparelho?
- Acesse o sistema com a conta gov.br, inscrita no CPF da vítima;
- Indicar o local e a data do ocorrido;
- O pedido pode ser realizado em até 15 dias após o crime.
Mais de 900 mil aparelhos roubados em 1 ano
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 900 mil aparelhos foram roubados ou furtados no último ano no Brasil. Entre eles, apenas 8% foram recuperados.
