Roubaram seu celular? Novo método permite bloqueio em segundos usando o CPF

Pessoas que tiverem os celulares roubados podem bloquear o aparelho utilizando apenas o CPF. A funcionalidade é permitida através da nova atualização do aplicativoCelular Seguro, do Governo Federal.

Antes, o bloqueio funcionava apenas aos aparelhos que tivessem o aplicativo instalado e mediante a apresentação do número do IMEI. No entanto, agora a vítima pode realizar a solicitação através de outro celular ou computador, desde que o CPF esteja vinculado à linha telefônica do aparelho levado.

A mudança amplia a proteção aos usuários e torna o serviço mais simples, sem necessidade de cadastro prévio no aplicativo.

Como bloquear o aparelho?

Acesse o sistema com a conta gov.br, inscrita no CPF da vítima;

Indicar o local e a data do ocorrido;

O pedido pode ser realizado em até 15 dias após o crime.

Mais de 900 mil aparelhos roubados em 1 ano

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 900 mil aparelhos foram roubados ou furtados no último ano no Brasil. Entre eles, apenas 8% foram recuperados.