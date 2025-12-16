Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Acusado de atacar mulher a facadas em São Marcos é preso

Mulher foi socorrida ao HGE após ser ferida com golpes de arma branca

Luan Julião

Por Luan Julião

16/12/2025 - 17:33 h
Homem permanece à disposição da Justiça
Homem permanece à disposição da Justiça

Um homem de 23 anos, apontado como suspeito de tentar matar a própria companheira no bairro de São Marcos, em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 16, durante uma ação policial no bairro de Pernambués. A prisão ocorreu por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, um Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado na Central de Flagrantes contra o suspeito. Na mesma ocorrência, uma adolescente de 14 anos também foi apreendida, sendo registrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC). Com os dois, policiais militares encontraram porções de entorpecentes, uma balança de precisão e aparelhos celulares.

O homem permanece à disposição da Justiça, enquanto a adolescente foi encaminhada à Vara da Infância e da Juventude.

Tentativa de feminicídio

O suspeito é investigado por uma tentativa de feminicídio ocorrida na noite do último sábado, 13, no bairro de São Marcos. Segundo informações preliminares, a vítima, companheira do acusado, foi atacada após uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Conforme a Polícia Militar da Bahia, a mulher foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), na madrugada de domingo, 14, com ferimentos provocados por golpes de arma branca.

Na ocasião do crime, equipes da PM realizaram rondas e buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da tentativa de feminicídio e adotar as medidas cabíveis.

Tags:

feminicídio Menores Infratores Polícia Civil Salvador tráfico de drogas violência doméstica

x