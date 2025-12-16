Quarteto é preso suspeito de traficar 'maconha de playboy' em Salvador

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência - Foto: Divulgação | SSP

Quatro homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta terça-feira, 16, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a captura foi resultado de semanas de investigações realizadas pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

Com os suspeitos, que pertencem a um grupo criminoso atuante no tráfico da região, foram apreendidas:

54 porções de crack;

23 de maconha;

18 de cocaína;

sete porções de maconha conhecida como “wolf”

e uma quantia em dinheiro.

Os flagranteados foram submetidos aos exames de praxe e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. As diligências investigativas continuam, com o objetivo de localizar outros envolvidos na prática criminosa na região.

Maconha "elitizada"

As sete porções de maconha conhecida como “wolf", é um entorpecente de valor mais agregado e, frequentemente, mais utilizada por pessoas com maior poder aquisitivo. A maconha "wolf" é conhecida por ter alto teor de THC e efeitos mais intensos.