INVESTIGAÇÃO

Quarteto é preso suspeito de traficar 'maconha de playboy' em Salvador

Quadrilha atuava no bairro de Itapuã

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/12/2025 - 20:15 h
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência -

Quatro homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta terça-feira, 16, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a captura foi resultado de semanas de investigações realizadas pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

Com os suspeitos, que pertencem a um grupo criminoso atuante no tráfico da região, foram apreendidas:

  • 54 porções de crack;
  • 23 de maconha;
  • 18 de cocaína;
  • sete porções de maconha conhecida como “wolf”
  • e uma quantia em dinheiro.

Os flagranteados foram submetidos aos exames de praxe e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. As diligências investigativas continuam, com o objetivo de localizar outros envolvidos na prática criminosa na região.

Maconha "elitizada"

As sete porções de maconha conhecida como “wolf", é um entorpecente de valor mais agregado e, frequentemente, mais utilizada por pessoas com maior poder aquisitivo. A maconha "wolf" é conhecida por ter alto teor de THC e efeitos mais intensos.

x