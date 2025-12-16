INVESTIGAÇÃO
Quarteto é preso suspeito de traficar 'maconha de playboy' em Salvador
Quadrilha atuava no bairro de Itapuã
Por Leilane Teixeira
Quatro homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta terça-feira, 16, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a captura foi resultado de semanas de investigações realizadas pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).
Com os suspeitos, que pertencem a um grupo criminoso atuante no tráfico da região, foram apreendidas:
- 54 porções de crack;
- 23 de maconha;
- 18 de cocaína;
- sete porções de maconha conhecida como “wolf”
- e uma quantia em dinheiro.
Os flagranteados foram submetidos aos exames de praxe e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. As diligências investigativas continuam, com o objetivo de localizar outros envolvidos na prática criminosa na região.
Maconha "elitizada"
As sete porções de maconha conhecida como “wolf", é um entorpecente de valor mais agregado e, frequentemente, mais utilizada por pessoas com maior poder aquisitivo. A maconha "wolf" é conhecida por ter alto teor de THC e efeitos mais intensos.
