POLÍCIA
TENTATIVA DE LINCHAMENTO

Suspeito de estupro é brutalmente agredido por moradores em Cajazeiras

Estado de saúde dele não foi diulgado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/12/2025 - 18:17 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um homem foi brutalmente espancado por populares na tarde desta terça-feira, 16, no Condomínio Colina Solar, localizado na Rua Coronel Azevedo, no bairro de Cajazeiras 5, em Salvador. O suspeito, que ainda não teve a identidade revelda, é acusado de estuprar uma criança.

De acordo com informações iniciais, o ataque ocorreu no início da tarde. Moradores do local teriam ido atrás de do homem, que foi agredido antes da chegada da polícia. Não informações ainda sobre a procedência do possível estupro.

Leia Também:

Acusado de atacar mulher a facadas em São Marcos é preso
URGENTE: operação contra o PCC termina com cinco mortos e seis presos
PF mira bets suspeitas de escravizar brasileiros no exterior

Polícia acionada

A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição do 22º Batalhão foi enviada para atender a ocorrência.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valéria. Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.

A área foi isolada para a realização de procedimentos periciais e coleta de informações. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar tanto a acusação de estupro quanto as circunstâncias do linchamento.

Tags:

Bahia CAJAZEIRAS estupro investigação linchamento Polícia Salvador samu segurança pública violência

