TENTATIVA DE LINCHAMENTO
Suspeito de estupro é brutalmente agredido por moradores em Cajazeiras
Estado de saúde dele não foi diulgado
Por Leilane Teixeira
Um homem foi brutalmente espancado por populares na tarde desta terça-feira, 16, no Condomínio Colina Solar, localizado na Rua Coronel Azevedo, no bairro de Cajazeiras 5, em Salvador. O suspeito, que ainda não teve a identidade revelda, é acusado de estuprar uma criança.
De acordo com informações iniciais, o ataque ocorreu no início da tarde. Moradores do local teriam ido atrás de do homem, que foi agredido antes da chegada da polícia. Não informações ainda sobre a procedência do possível estupro.
Polícia acionada
A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição do 22º Batalhão foi enviada para atender a ocorrência.
O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valéria. Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.
A área foi isolada para a realização de procedimentos periciais e coleta de informações. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar tanto a acusação de estupro quanto as circunstâncias do linchamento.
