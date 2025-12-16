Suspeito de envolvimento em morte de influenciador é preso na Bahia

O corpo de Evan Victor foi localizado no dia 2 de dezembro de 2023, na mesma região da prisão - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem investigado por possível participação no assassinato do influenciador digital Evan Victor de Jesus Alves foi preso na segunda-feira, 15, na localidade de Barra do Pote, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

A prisão ocorreu no imóvel onde ele residia, após o cumprimento de mandado de prisão temporária. De acordo com a Polícia Civil, o investigado vinha sendo monitorados por equipes da 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz).

Durante a ação, os policiais também executaram mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de dois aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica para auxiliar no avanço das investigações.

Crime ocorreu em 2023

O corpo de Evan Victor foi localizado no dia 2 de dezembro de 2023, na mesma região da prisão, carbonizado e com sinais de tortura. Segundo as investigações, o influenciador teria sido sequestrado por um grupo de homens antes de ser morto.

O suspeito detido foi encaminhado à unidade policial, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça. As apurações continuam para identificar e localizar outros envolvidos no crime.

Atuação nas redes sociais

Evan Victor se apresentava como criador de conteúdo digital e reunia cerca de 13 mil seguidores nas redes sociais, onde publicava principalmente vídeos de dança. Além da atuação como influenciador, ele também trabalhou como modelo, compartilhando registros de desfiles e ensaios fotográficos.

Em uma das publicações, Evan aparece usando a faixa de “Mister SAJ Pérola Negra 2020”, concurso realizado anualmente em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.