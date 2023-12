Corpo de influenciador é encontrado com sinais de tortura | A TARDE

O corpo de um influenciador digital da Bahia, identificado como Evan Victor de Jesus Alves, de 25 anos, foi encontrado com sinais de tortura na região de Barra do Pote, no município de Vera Cruz. O caso aconteceu no sábado, 2. Nenhum suspeito foi identificado até esta segunda-feira, 4.

Evan tinha 13 mil seguidores nas redes sociais, onde publicava vídeos de danças, desfiles e sessões de fotos nas redes sociais. Ele já foi Mister SAJ Pérola Negra 2020, concurso anual que acontece na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.

Ainda não há informações sobre a autoria, nem sobre a motivação do crime.