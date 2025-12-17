Pedágio de 40%: entenda por que técnicos de internet foram mortos pelo CV em Salvador

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A morte de três técnicos de internet executados no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, na noite de terça-feira, 16, chocou a população devido à brutalidade do crime. De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, eles foram mortos por traficantes do Comando Vermelho (CV) pela falta de pagamento por parte da empresa para a qual eles trabalhavam.

A informação foi confirmada por uma fonte policial ao Portal A TARDE, que afirmou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

As vítimas foram identificadas como

Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos

Jackson Santos Macedo, de 41 anos

Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos

Como oesquema funcionava

Segundo um representante de uma das empresas do setor, que preferiu não se identificar, o Comando Vermelho (CV) teria implantado em Salvador e na Região Metropolitana um esquema semelhante ao do Rio de Janeiro, com cobrança de taxas sobre serviços de telecomunicações.

Ainda segundo a fonte, a facção já impõe a cobrança de R$ 15 por cada cliente atendido mensalmente. Além dessa taxa, o grupo passou a exigir também 40% do lucro anual das empresas que atuam em áreas sob seu domínio.

Esquema nacional

Esse mesmo esquema ocorre em âmbito nacional. Facções criminosas vêm expulsando pequenos provedores de internet de comunidades em diferentes estados para assumir, de forma clandestina, o fornecimento do serviço, atividade que se tornou uma das mais lucrativas do crime organizado.

Além das expulsões, os criminosos recorrem a ameaças, extorsões e ataques, incluindo incêndios de veículos e estabelecimentos de empresas legalizadas.

Empresa se pronuncia

A empresa Planet Internet divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de colaboradores. No comunicado publicado nas redes sociais, a provedora informou que vive um momento de “imensa dor” e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas das vítimas.

"Com profundo pesar, a Planet Internet lamenta o triste ocorrido e falecimento de alguns dos nossos colaboradores. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável. Eles deixam uma trajetória marcada por dedicação, companheirismo e contribuição importante para todos nós. Que suas memórias permaneçam vivas em nossos corações. Que Deus traga conforto a todos", disse em nota.

Protesto do setor de telecomunicações

Trabalhadores do setor de telecomunicações realizam um protesto na manhã desta quinta-feira, 17, em frente à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Durante o ato, Luana Ribeiro, representante do grupo, afirmou que o protesto simboliza indignação e luto. “Esse movimento foi criado para demonstrar indignação e, acima de tudo, luto. Cada vez está mais difícil trabalhar no ramo de telecomunicações, pois não temos segurança alguma, e isso gera medo nos trabalhadores”, disse em entrevista a Radio Sociedade.

Reunião entre SSP e empresas do setor

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), após reunião com representantes das empresas prestadoras de serviço, a identificação e a prisão dos autores do triplo homicídio é uma prioridade absoluta.

"Em reunião na manhã desta quarta-feira, 17, com representantes das empresas prestadoras de serviço, informações foram repassadas para integrantes das Polícias Militar e Civil. Nas últimas 12 horas, as Forcas Estaduais intensificaram as ações na região do Alto do Cabrito, visando a captura dos criminosos envolvidos nas mortes violentas”, informou o órgão em nota.

“É prioridade número um a localização destes covardes, que de forma desumana retiraram a vida de três trabalhadores. Todos os recursos serão utilizados na identificação e localização destes indivíduos”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

A SSP-BA destacou ainda que informações sobre os autores podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia). A ligação é gratuita e o anonimato é garantido por lei.

Relembre o crime

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, Subúrbio de Salvador. Os corpos estavam em via pública, com marcas de tiros na cabeça e mãos amarradas.

As vítimas, que ainda não foram identificadas oficialmente, vestiam uniforme azul de uma empresa provedora de internet "Planet Internet", o que indica que seriam prestadores de serviço.

Guarnições da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e isolaram a área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e remoção dos corpos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade de Salvador, investiga o triplo homicídio. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.