Saiba quem eram os trabalhadores torturados e mortos na Suburbana

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e sinais de tortura, além de estarem com as mãos amarradas.

As vítimas foram identificadas como:

Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos

Jackson Santos Macedo, de 41 anos

Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos

As vítimas, vestiam uniforme azul de uma empresa provedora de internet "Planet Internet", o que indica que seriam prestadores de serviço.

Motivação do crime

Uma fonte policial informou ao Portal A TARDE que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

*Com informações do repórter Luan Julião