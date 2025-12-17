Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Saiba quem eram os trabalhadores torturados e mortos na Suburbana

Vítimas foram encontradas com marcas de tiros e pés e mãos amarrados

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/12/2025 - 7:16 h | Atualizada em 17/12/2025 - 8:24
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem eram os trabalhadores torturados e mortos na Suburbana
-

Três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e sinais de tortura, além de estarem com as mãos amarradas.

As vítimas foram identificadas como:

  • Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos
  • Jackson Santos Macedo, de 41 anos
  • Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos

As vítimas, vestiam uniforme azul de uma empresa provedora de internet "Planet Internet", o que indica que seriam prestadores de serviço.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Esquema milionário de sonegação no setor de combustíveis é desarticulado na Bahia
Triplo homicídio: trabalhadores são torturados e mortos na Suburbana
Suspeito de envolvimento em morte de influenciador é preso na Bahia

Motivação do crime

Uma fonte policial informou ao Portal A TARDE que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

*Com informações do repórter Luan Julião

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Facções criminosas HOMICÍDIO investigação Polícia Salvador violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

x