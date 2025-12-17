POLÍCIA
Saiba quem eram os trabalhadores torturados e mortos na Suburbana
Vítimas foram encontradas com marcas de tiros e pés e mãos amarrados
Por Victoria Isabel
Três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e sinais de tortura, além de estarem com as mãos amarradas.
As vítimas foram identificadas como:
- Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos
- Jackson Santos Macedo, de 41 anos
- Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos
As vítimas, vestiam uniforme azul de uma empresa provedora de internet "Planet Internet", o que indica que seriam prestadores de serviço.
Motivação do crime
Uma fonte policial informou ao Portal A TARDE que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.
O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
*Com informações do repórter Luan Julião
