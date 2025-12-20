Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Dilma deve receber R$ 400 mil por tortura na ditadura, decide Justiça

Dilma foi presa em 1970, aos 22 anos, por integrar uma organização de resistência à ditadura militar

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/12/2025 - 14:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Dilma deve receber R$ 400 mil por tortura na ditadura, decide Justiça
-

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) acolheu o pedido da ex-presidente Dilma Rousseff e manteve o valor de R$ 400 mil referente à indenização por danos morais a ser paga pela União, em razão da perseguição política sofrida durante o regime militar.

A decisão reconhece que Dilma foi submetida a prisões ilegais e a práticas sistemáticas de tortura física e psicológica, com impactos permanentes sobre sua integridade física e psíquica. Além da indenização por dano moral, o tribunal determinou o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, calculada com base no salário médio do cargo que ela ocupava antes da prisão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dilma Rousseff foi presa em 1970, aos 22 anos, por integrar uma organização de resistência à ditadura militar. Durante o período em que esteve detida, foi vítima de sucessivas sessões de tortura.

Leia Também:

Acordo UE-Mercosul será assinado mesmo com oposição francesa, diz Lula
Oposição mira Angelo Coronel para 2026; senador resiste
CPI do INSS: parlamentares pedem mais 4 meses para investigar casos

Em nota, o TRF-1 destacou que ficou comprovada a submissão da autora a reiterados e prolongados atos de perseguição política praticados por agentes estatais, configurando grave violação de direitos fundamentais e justificando a reparação pelos danos morais sofridos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dilma rousseff direitos humanos ditadura militar indenização

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x