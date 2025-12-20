Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

CPI do INSS: parlamentares pedem mais 4 meses para investigar casos

A comissão investiga um esquema de fraudes bilionárias no sistema previdenciário

Carla Melo

Por Carla Melo

20/12/2025 - 9:01 h
CPI do INSS
CPI do INSS -

Ao menos 204 parlamentares protocolaram um requerimento para prorrogar por mais 120 dias a Comissão Parlamentar de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social (CPI), conhecido popularmente como CPI do INSS. A comissão investiga um esquema de fraudes bilionárias no sistema previdenciário.

O pedido é liderado pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), e reúne o apoio de 175 deputados federais e 29 senadores, número suficiente para atender aos critérios previstos no regimento do Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os parlamentares, o atual prazo da CPI é insuficiente para concluir a análise das provas reunidas até agora. Na justificativa, os parlamentares afirmam que a comissão ainda analisa um grande volume de material probatório.

Leia Também:

TCM vai passar o pente-fino em emendas municipais na Bahia
Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro, mas nega prisão domiciliar
“Perseguidos políticos”, diz Roma após cassação de Eduardo e Ramagem

Segundo a assessoria do Novo, estão em curso mais de 1.500 quebras de sigilo bancário e fiscal, além de centenas de requerimentos de oitivas que ainda não foram realizados.

“Diante do volume de evidências reunidas, da necessidade de conclusão de oitivas e análise documental pendentes, da complexidade técnica da matéria e da relevância institucional de se exaurir a investigação com profundidade, a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI do INSS se impõe como medida indispensável para assegurar a elaboração de um relatório final consistente”, diz trecho do pedido

Pela regra, a prorrogação do prazo de uma CPI é automática quando solicitada por ao menos um terço dos senadores, desde que a Mesa seja formalmente comunicada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
CPI do INSS
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

CPI do INSS
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

CPI do INSS
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

CPI do INSS
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x