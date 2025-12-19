Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO

“Perseguidos políticos”, diz Roma após cassação de Eduardo e Ramagem

Presidente do PL na Bahia afirma que decisão representa a consolidação de uma injustiça que agora apresenta efeitos diretos no parlamento

Redação

Por Redação

19/12/2025 - 20:18 h
João Roma condenou cassação de mandatos de Eduard Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
João Roma condenou cassação de mandatos de Eduard Bolsonaro e Alexandre Ramagem. -

O presidente do PL na Bahia e ex-ministro da Cidadania, João Roma, declarou, nesta sexta-feira, 19, que a cassação dos mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem representa a consolidação de uma injustiça que agora apresenta efeitos diretos no parlamento.

“Ao decretar a cassação dos mandatos, a Câmara escolhe ignorar que estamos diante de uma grave quadro de perseguição político e judicial”, criticou Roma.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem não estão fora do Brasil por opção ou desejo. O sistema judiciário persegue o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores e os condena a duras penas a despeito de as provas mostrarem a inocência e a ausência de atos que configurem uma tentativa de golpe de estado. Não estamos em normalidade democrática”, disse Roma.

Leia Também:

Orçamento para 2026 é aprovado pelo Congresso; veja valores
Bolsonaro tem nova derrota após decisão de Alexandre de Moraes
Lula diz que extrema-direita vai perder eleições: "Vamos dar surra"

O dirigente do PL diz que, ao não denunciar a perseguição a membros do parlamento, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados tomou como normal a desarmonia entre os poderes.

“O arbítrio não pode ser chamado de justiça. Condenações sem o respeito ao direito de defesa transformam o discurso de defesa da democracia em farsa. O ataque ao parlamento, com a conivência da atual Mesa Diretora, é um golpe de morte contra a democracia. Nenhuma democracia se sustenta com um parlamento enfraquecido”, comentou Roma.

Ao citar o caso de Eduardo Bolsonaro, Roma pontuou que a esquerda e membros do PT, durante governos aos quais fizeram oposição, fizeram campanhas no exterior contra governos democraticamente eleitos.

“Era um direito do PT, do Lula, ir ao exterior e atacar os governos de Temer, FHC e de Bolsonaro até mesmo contanto mentiras como o próprio Lula já admitiu que fazia. O Eduardo foi aos Estados Unidos denunciar o arbítrio em nosso país, o desrespeito ao devido processo legal. Eduardo não conta mentiras no exterior e paga um preço elevado pela ação em prol do Brasil”, disse Roma.

Ao citar sobre a perseguição contra adversários do PT, ex-ministro lembrou da operação contra os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ), um dia após o vice-líder do governo Lula no Senado ser alvo da Polícia Federal na investigação contra descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. “Soa como perseguição e tentativa de intimidação”, frisou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados cassação de mandatos democracia eduardo bolsonaro João Roma Perseguição política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Roma condenou cassação de mandatos de Eduard Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

João Roma condenou cassação de mandatos de Eduard Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

João Roma condenou cassação de mandatos de Eduard Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

João Roma condenou cassação de mandatos de Eduard Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x