Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASSADOS

Foragidos, Eduardo Bolsonaro e Ramagem perdem mandatos de deputados

Decisão foi feita pela Mesa Diretora da Câmara nesta quinta-feira, 18

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/12/2025 - 18:11 h
Eduardo e Ramagem perderam os mandatos.
Eduardo e Ramagem perderam os mandatos. -

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta quinta-feira, 18, cassar os mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). As cassações sairão no Diário Oficial desta quinta.

Leia Também:

Deputado baiano concentrou R$ 152 milhões do orçamento secreto
Wagner rebate aliados após aprovação de PL que reduz pena de Bolsonaro
Veja como votaram os senadores da Bahia em PL que beneficia Bolsonaro

O motivo que levou à cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o excesso de faltas. Eduardo contabilizou 59 faltas até o momento da decisão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, ele ultrapassa o limite de faltas previsto na Constituição, que determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiveram 33% de faltas nas sessões ordinárias. Ele vive nos Estados Unidos desde fevereiro.

Já Ramagem perdeu o mandato por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação na trama golpista de 2022. Ele deixou o país, driblando a ordem da Corte, e também está nos Estados Unidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre Ramagem Câmara dos Deputados cassação de mandatos eduardo bolsonaro falta de deputados supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo e Ramagem perderam os mandatos.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Eduardo e Ramagem perderam os mandatos.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Eduardo e Ramagem perderam os mandatos.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Eduardo e Ramagem perderam os mandatos.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x