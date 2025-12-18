CASSADOS
Foragidos, Eduardo Bolsonaro e Ramagem perdem mandatos de deputados
Decisão foi feita pela Mesa Diretora da Câmara nesta quinta-feira, 18
Por Anderson Ramos
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta quinta-feira, 18, cassar os mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). As cassações sairão no Diário Oficial desta quinta.
O motivo que levou à cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o excesso de faltas. Eduardo contabilizou 59 faltas até o momento da decisão.
Com isso, ele ultrapassa o limite de faltas previsto na Constituição, que determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiveram 33% de faltas nas sessões ordinárias. Ele vive nos Estados Unidos desde fevereiro.
Já Ramagem perdeu o mandato por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação na trama golpista de 2022. Ele deixou o país, driblando a ordem da Corte, e também está nos Estados Unidos.
