Foragidos, Eduardo Bolsonaro e Ramagem perdem mandatos de deputados

Eduardo e Ramagem perderam os mandatos. - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta quinta-feira, 18, cassar os mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). As cassações sairão no Diário Oficial desta quinta.

O motivo que levou à cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o excesso de faltas. Eduardo contabilizou 59 faltas até o momento da decisão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, ele ultrapassa o limite de faltas previsto na Constituição, que determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiveram 33% de faltas nas sessões ordinárias. Ele vive nos Estados Unidos desde fevereiro.

Já Ramagem perdeu o mandato por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado por participação na trama golpista de 2022. Ele deixou o país, driblando a ordem da Corte, e também está nos Estados Unidos.