DOSIMETRIA

Veja como votaram os senadores da Bahia em PL que beneficia Bolsonaro

Projeto agora segue para sanção ou veto do presidente Lula

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/12/2025 - 7:52 h | Atualizada em 18/12/2025 - 8:39
Plenário do Senado aprovou PL da Dosimetria, por maioria
Plenário do Senado aprovou PL da Dosimetria, por maioria

O Projeto de Lei da Dosimetria — que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de outros condenados pela participação nos ataques de 8 de Janeiro de 2023 — aprovado na noite de quarta-feira, 17, no Senado, por 48 votos a favor e 25 contrários, dividiu os representantes baianos na Casa.

O texto, após longo debate no dia de ontem, agora segue para sanção — ou veto — do presidente Lula (PT). O documento estabelece um mecanismo para avançar na progressão do regime para quem cumpre pena por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Além disso, a redução de dois terços (2/3) da pena para os chamados "vândalos comuns" do 8 de Janeiro também é prevista na proposta. Com a aprovação, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, pode cumprir apenas dois anos e quatro meses em regime fechado, caso o texto seja sancionado pelo petista.

Como votaram Wagner, Otto e Coronel?

Entre os três senadores baianos, Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD) votaram contra o PL da Dosimetria. Por sua vez, Angelo Coronel se absteve de votar.

Lula veta ou sanciona?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou a interlocutores que pretende vetar o PL da Dosimetria, projeto que reduz penas dos condenados na trama golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, fez críticas a Jaques Wagner, líder do governo no Senado, chamando a decisão do Congresso de "grave retrocesso".

"A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta", escreveu ela em seu perfil no X (antigo Twitter).

A ministra ainda reforçou que Lula vetará o projeto, além de afirmar que “condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes.”

