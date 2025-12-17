Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por racismo contra atendente

Frederick Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro - Foto: Pedro França | Agência Senado

O advogado Frederick Wassef, ex-representante de Jair Bolsonaro, foi condenado, nesta quarta-feira, 17, a 1 ano e 9 meses de prisão, em regime aberto, por praticar injúria racial contra uma atendente de pizzaria em Brasília.

O crime aconteceu em novembro de 2020, mas Wassef só virou réu em 2022, depois de uma denúncia feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).

O advogado negou as acusações e disse que nunca foi racista com a funcionária, o que não condiz com a denúncia.

“Após ser atendido e concluir a refeição, o denunciado dirigiu-se ao caixa e disse para a vítima que a pizza estava uma merda, tendo ela dito que apenas ele teria reclamado. O denunciado retrucou, ofendendo a vítima com termos preconceituosos, nos seguintes termos: Você é uma macaca, você come o que te derem”, diz a denúncia.

O juiz Omar Dantas Lima, 3ª Vara Criminal de Brasília, entendeu que o insulto ofendeu a dignidade da atendente.

“A expressão macaca, tão bem retratada na prova oral, carrega intenso desprezo e escárnio. A palavra proferida é suficiente para retratar a intenção lesiva”, afirmou o magistrado.

No entanto, a condenação de 1 ano e 9 meses de detenção em regime aberto foi convertida para penas alternativas, além do pagamento de R$ 6 mil por danos morais.

Ainda cabe recurso contra a decisão.