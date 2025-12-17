Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INJÚRIA RACIAL

Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por racismo contra atendente

Na ocasião, o defensor do ex-presidente chamou uma mulher de "macaca"

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/12/2025 - 20:50 h
Frederick Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro
Frederick Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro -

O advogado Frederick Wassef, ex-representante de Jair Bolsonaro, foi condenado, nesta quarta-feira, 17, a 1 ano e 9 meses de prisão, em regime aberto, por praticar injúria racial contra uma atendente de pizzaria em Brasília.

O crime aconteceu em novembro de 2020, mas Wassef só virou réu em 2022, depois de uma denúncia feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O advogado negou as acusações e disse que nunca foi racista com a funcionária, o que não condiz com a denúncia.

“Após ser atendido e concluir a refeição, o denunciado dirigiu-se ao caixa e disse para a vítima que a pizza estava uma merda, tendo ela dito que apenas ele teria reclamado. O denunciado retrucou, ofendendo a vítima com termos preconceituosos, nos seguintes termos: Você é uma macaca, você come o que te derem”, diz a denúncia.

Leia Também:

Como está Bolsonaro? Advogado revela saúde do ex-presidente após perícia
CCJ do Senado aprova projeto que reduz pena de Bolsonaro
Falso advogado é procurado após prejuízo de R$ 35 mil às vítimas

O juiz Omar Dantas Lima, 3ª Vara Criminal de Brasília, entendeu que o insulto ofendeu a dignidade da atendente.

“A expressão macaca, tão bem retratada na prova oral, carrega intenso desprezo e escárnio. A palavra proferida é suficiente para retratar a intenção lesiva”, afirmou o magistrado.

No entanto, a condenação de 1 ano e 9 meses de detenção em regime aberto foi convertida para penas alternativas, além do pagamento de R$ 6 mil por danos morais.

Ainda cabe recurso contra a decisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

advogado Frederick Wassef Jair Bolsonaro Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Frederick Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Frederick Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Frederick Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Frederick Wassef, ex-advogado de Jair Bolsonaro
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x