ESTELIONATO
Falso advogado é procurado após prejuízo de R$ 35 mil às vítimas
Pelo menos cinco pessoas foras lesadas
Por Luiza Nascimento
Um homem que se passou por advogado, sem possuir o registro profissional, no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, está sendo procurado pela polícia por suspeita de causar um prejuízo de R$ 35 mil às vítimas.
A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou os crimes praticados por Samuel Nunes, de 48 anos. Segundo a investigação, mesmo sem ter habilitação profissional ou inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o suspeito captou vítimas ao oferecer serviços jurídicos para obter vantagem financeira.
Leia Também:
Cinco pessoas lesadas
Pelo menos cinco vítimas foram lesadas. Elas já prestaram depoimento e o suspeito foi indiciado por estelionato e exercício ilegal da profissão.
Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que uma das vítimas chegou a fazer quatro depósitos, totalizando mais de R$ 2,5 mil, na expectativa de ter reduzidas as parcelas de financiamento de veículo, o que nunca aconteceu.
A Delegacia Territorial de Itamaraju investiga a denúncia a fim de esclarecer os fatos e apontar responsabilidades.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes