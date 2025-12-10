Falso advogado é procurado após prejuízo de R$ 35 mil às vítimas

- Foto: Reprodução

Um homem que se passou por advogado, sem possuir o registro profissional, no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, está sendo procurado pela polícia por suspeita de causar um prejuízo de R$ 35 mil às vítimas.

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou os crimes praticados por Samuel Nunes, de 48 anos. Segundo a investigação, mesmo sem ter habilitação profissional ou inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o suspeito captou vítimas ao oferecer serviços jurídicos para obter vantagem financeira.

Cinco pessoas lesadas

Pelo menos cinco vítimas foram lesadas. Elas já prestaram depoimento e o suspeito foi indiciado por estelionato e exercício ilegal da profissão.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que uma das vítimas chegou a fazer quatro depósitos, totalizando mais de R$ 2,5 mil, na expectativa de ter reduzidas as parcelas de financiamento de veículo, o que nunca aconteceu.



A Delegacia Territorial de Itamaraju investiga a denúncia a fim de esclarecer os fatos e apontar responsabilidades.