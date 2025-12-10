Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTELIONATO

Falso advogado é procurado após prejuízo de R$ 35 mil às vítimas

Pelo menos cinco pessoas foras lesadas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/12/2025 - 8:07 h | Atualizada em 10/12/2025 - 9:57
Imagem ilustrativa da imagem Falso advogado é procurado após prejuízo de R$ 35 mil às vítimas
-

Um homem que se passou por advogado, sem possuir o registro profissional, no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, está sendo procurado pela polícia por suspeita de causar um prejuízo de R$ 35 mil às vítimas.

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou os crimes praticados por Samuel Nunes, de 48 anos. Segundo a investigação, mesmo sem ter habilitação profissional ou inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o suspeito captou vítimas ao oferecer serviços jurídicos para obter vantagem financeira.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atestados falsos: PF mira fraude no INSS com prejuízo de R$ 2 milhões
Falso policial é autuado por intimidar funcionários e clientes de loja
Operação prende suspeitos de fraudes por boletos falsos em Salvador

Cinco pessoas lesadas

Pelo menos cinco vítimas foram lesadas. Elas já prestaram depoimento e o suspeito foi indiciado por estelionato e exercício ilegal da profissão.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que uma das vítimas chegou a fazer quatro depósitos, totalizando mais de R$ 2,5 mil, na expectativa de ter reduzidas as parcelas de financiamento de veículo, o que nunca aconteceu.

A Delegacia Territorial de Itamaraju investiga a denúncia a fim de esclarecer os fatos e apontar responsabilidades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ADVOCACIA Bahia estelionato exercício ilegal da profissão itamaraju Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x