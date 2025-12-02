Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Operação prende suspeitos de fraudes por boletos falsos em Salvador

Mandados foram cumpridos na Bahia e no Mato Grosso do Sul

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/12/2025 - 10:27 h
Polícia Civil cumpriu mandados em Salvador
Polícia Civil cumpriu mandados em Salvador -

Forças de segurança do Mato Grosso e da Bahia deflagraram, nesta terça-feira, 2, a operação Fake Bill, que investiga um esquema de associação criminosa focada em fraudes eletrônicas por meio de falsos boletos bancários. Ao todo, três pessoas foram presas no bairro do Cabula, em Salvador.

Leia Também:

PMs são presos por tortura e execução em operação na Bahia
2025 tem o menor número de mortes violentas na Bahia nos últimos 13 anos
Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

Além das três prisões em caráter temporário, outros quatro mandados busca e apreensão foram cumpridos na capital baiana. Segundo as investigações, o grupo atuava em vários estados, tendo a Bahia como núcleo central, com a disseminação dos boletos falsos para vítimas de diversas regiões do país.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante as ações, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e computados usados nos crimes citados. Os suspeitos, que não tiveram nomes divulgados, mas são jovens entre 25 anos e 33 anos, seguem à disposição das investigações e presos.

Operação Fake Bill

A operação Fake Bill é uma ação do grupo Garras, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, com o auxílio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc), pertencentes à Polícia Civil da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

operação Polícia Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil cumpriu mandados em Salvador
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Polícia Civil cumpriu mandados em Salvador
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Polícia Civil cumpriu mandados em Salvador
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Polícia Civil cumpriu mandados em Salvador
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

x