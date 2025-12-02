Operação prende suspeitos de fraudes por boletos falsos em Salvador

Polícia Civil cumpriu mandados em Salvador - Foto: Divulgação

Forças de segurança do Mato Grosso e da Bahia deflagraram, nesta terça-feira, 2, a operação Fake Bill, que investiga um esquema de associação criminosa focada em fraudes eletrônicas por meio de falsos boletos bancários. Ao todo, três pessoas foram presas no bairro do Cabula, em Salvador.

Além das três prisões em caráter temporário, outros quatro mandados busca e apreensão foram cumpridos na capital baiana. Segundo as investigações, o grupo atuava em vários estados, tendo a Bahia como núcleo central, com a disseminação dos boletos falsos para vítimas de diversas regiões do país.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante as ações, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e computados usados nos crimes citados. Os suspeitos, que não tiveram nomes divulgados, mas são jovens entre 25 anos e 33 anos, seguem à disposição das investigações e presos.

Operação Fake Bill

A operação Fake Bill é uma ação do grupo Garras, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, com o auxílio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc), pertencentes à Polícia Civil da Bahia.