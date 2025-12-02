Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

Redemoinho foi registrado em Barreiras - Foto: Reprodução

Uma forte ventania atingiu o município de Barreiras, localizado no oeste do estado, nesta segunda-feira, 1. Cenas que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o céu é tomado por um redemoinho que assustou moradores da cidade.

Além do redemoinho, uma tempestade de areia também foi registrada na mesma região. A BR-020 também foi tomada pelos fenômenos, ficando encoberta durante o período da tarde, dando aparência de deserto ao local.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o Instituto Nacional de Metodologia (Inmet), o redemoinho foi causado por nuvens do tipo Cumulonimbus. Barreiras faz parte das 199 cidades que estão sob alerta de acumulados de chuvas, sendo classificada como "perigo potencial". Municípios do Norte e Sudoeste também fazem parte da mesma zona.

Quem faz parte da lista?

A lista de cidades em alerta de acumulados de chuvas conta com municípios como Barreiras, Abaíra, Andaraí, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Itapetinga e Jacobina.

Assista