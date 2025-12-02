Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Homem é atropelado por cavalos em Feira de Santana

Motociclista teve ferimentos e passou por atendimento

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/12/2025 - 6:32 h
Acidente aconteceu no bairro do Tomba
Acidente aconteceu no bairro do Tomba -

Um motociclista foi atingido por três cavalos na rua Comendador Gomes, no bairro do Tomba, em Feira de Santana, nesta segunda-feira, 1. O homem, que não teve nome divulgado, teve ferimentos e precisou passou por atendimento médico.

Leia Também:

Líder de esquema internacional de tráfico é preso em mansão na RMS
Fraudes em combustíveis: Investigações apontam para Dal Barreto
Guarda civil e tia são baleados no interior da Bahia

Imagens registradas pela câmera de segurança do local mostram o momento em que o motociclista cruza a rua, colidindo com os três cavalos, que saíam da rua Telégrafo. Por conta da batida, o homem foi arremessado ao chão, onde precisou ficou até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Estado de saúde

Atendido pelo Samu por volta das 13h, o homem foi levado para o Hospital Clériston Andrade. Segundo as primeiras informações divulgadas, seu estado de saúde é considerado estável.

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira chegou a se manifestar por meio de nota, explicado a demora acima do considerado normal para o envio do Samu.

Dono dos animais

Até o momento, o responsável pelos animais ainda não foi identificado pela gestão municipal. Também não há informação sobre uma possível remoção dos cavalos da via pública, como é feito pelo Centro de Controle de Zoonoses, na tentativa de evitar acidentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Animais Bahia feira de santana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acidente aconteceu no bairro do Tomba
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Acidente aconteceu no bairro do Tomba
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Acidente aconteceu no bairro do Tomba
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Acidente aconteceu no bairro do Tomba
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x