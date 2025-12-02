Homem é atropelado por cavalos em Feira de Santana

Acidente aconteceu no bairro do Tomba - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Câmeras de segurança

Um motociclista foi atingido por três cavalos na rua Comendador Gomes, no bairro do Tomba, em Feira de Santana, nesta segunda-feira, 1. O homem, que não teve nome divulgado, teve ferimentos e precisou passou por atendimento médico.

Imagens registradas pela câmera de segurança do local mostram o momento em que o motociclista cruza a rua, colidindo com os três cavalos, que saíam da rua Telégrafo. Por conta da batida, o homem foi arremessado ao chão, onde precisou ficou até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Estado de saúde

Atendido pelo Samu por volta das 13h, o homem foi levado para o Hospital Clériston Andrade. Segundo as primeiras informações divulgadas, seu estado de saúde é considerado estável.

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira chegou a se manifestar por meio de nota, explicado a demora acima do considerado normal para o envio do Samu.

Dono dos animais

Até o momento, o responsável pelos animais ainda não foi identificado pela gestão municipal. Também não há informação sobre uma possível remoção dos cavalos da via pública, como é feito pelo Centro de Controle de Zoonoses, na tentativa de evitar acidentes.