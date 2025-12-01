Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Líder de esquema internacional de tráfico é preso em mansão na RMS

Suspeito exercia papel estratégico na logística do grupo, que atuava em portos de cinco estados brasileiros

Luan Julião

Por Luan Julião

01/12/2025 - 20:33 h
Prisão ocorre em Lauro de Freitas
A Polícia Civil da Bahia localizou e prendeu, nesta segunda-feira, 1º, em uma mansão no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, um homem de 38 anos acusado de integrar uma das maiores redes de tráfico internacional de drogas em atuação no país. O investigado era procurado pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

A detenção ocorreu após o compartilhamento de dados entre unidades especializadas baianas e forças federais, que cruzaram informações obtidas em uma operação da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. A ofensiva federal resultou na denúncia de 54 integrantes do grupo apontado pelo Ministério Público Federal como responsável por remessas que somam mais de oito toneladas de cocaína enviadas a portos brasileiros com destino final na Europa.

Função estratégica e rotas usadas pelo grupo

As investigações indicam que o suspeito participava da logística operacional da quadrilha, articulando a movimentação da droga inserida em contêineres com cargas lícitas ou diretamente embarcada em navios. A organização mantinha uma divisão interna em núcleos responsáveis por logística, transporte, financiamento, infiltração da droga em mercadorias e atuação fora do país.

O esquema utilizava estruturas portuárias de diferentes regiões, passando por Salvador, Santos, Natal, Fortaleza e Belém, além de outras instalações nos estados da Bahia, São Paulo, Ceará e Pará. No Rio Grande do Norte, especialmente, estavam concentradas ações centrais do grupo.

Leia Também:

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão
Guarda civil e tia são baleados no interior da Bahia
Advogada do BDM tem prisão mantida e transferência solicitada pela Justiça

Participação da Bahia na captura

A localização do investigado em Lauro de Freitas ocorreu após trabalho de inteligência do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com atuação direta da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna. Uma equipe foi enviada ao município para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal. Depois dos procedimentos legais, o homem permanece custodiado à espera de transferência para uma unidade prisional federal.

Apreensões acumuladas desde 2021

O esquema vinha sendo desmontado ao longo dos últimos anos. Desde 2021, operações no Brasil e na Europa resultaram na apreensão de mais de oito toneladas de cocaína ligadas à organização. A droga foi encontrada em diferentes pontos: portos de Natal, Mucuripe, Barcarena, Santos, Salvador e Belém, além de carregamentos localizados às margens do Rio Potengi e em depósitos associados ao grupo. As sucessivas interceptações revelam o alcance e o volume das remessas enviadas ao exterior.

x