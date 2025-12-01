Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Yago Vinícius Santana de Souza, 18 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Novas informações obtidas pelo Portal A TARDE revelam que Yago Vinícius Santana de Souza, 18 anos, morto na manhã desta segunda-feira, 1º, no bairro Santa Cruz, em Salvador, caiu em uma emboscada antes de ser executado.

A reportagem apurou que o jovem teria sido atraído para uma festa do tipo paredão por uma mulher que conheceu recentemente. Ao chegar ao evento, realizado dentro do Complexo do Nordeste de Amaralina, Yago foi encurralado por criminosos do Comando Vermelho (CV) e brutalmente assassinado em via pública.

Tribunal do crime antes da execução

No local, criminosos teriam revistado o celular do jovem, analisando conversas, fotos e possíveis vínculos que pudessem justificar a captura. Após a “vistoria”, Yago acabou sentenciado pela facção e executado brutalmente em via pública.

Moradores relatam ter ouvido mais de 70 disparos. Projéteis ficaram espalhados pela pista, e o rosto do jovem ficou completamente deformado devido à violência dos tiros.

Área é considerada quartel-general do CV na Bahia

O assassinato ocorreu em Santa Cruz, localidade que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, formado pelos bairros Nordeste de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz.

A área é vista pelas forças de segurança como o quartel-general do Comando Vermelho na Bahia, com forte controle territorial da facção.

Moradores viveram momentos de pânico

Um vídeo obtido pela reportagem mostra passageiros de um ônibus se abaixando e tentando se proteger dos tiros enquanto o veículo passava pela região. O clima de pânico tomou conta da rua durante a ação criminosa.

O que diz a polícia

A Polícia Militar informou que equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e, ao chegarem ao local, encontraram o jovem caído ao solo. A área foi isolada.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura autoria, motivação e as circunstâncias que levaram Yago à emboscada.