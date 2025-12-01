Aluno-oficial dos Bombeiros é preso suspeito de homicídio em Salvador

Corpo de Bombeiros abriu PAD para investigar conduta do aluno-oficial - Foto: Joá Souza/GOVBA

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na tarde da última quinta-feira, 27, um homem de 29 anos suspeito de participar do homicídio de Ariel de Jesus Estrela, morto a tiros no dia 1º de novembro, no bairro de Dom Avelar, em Salvador.

A ação foi conduzida pela equipe de investigação da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que cumpriu um mandado de prisão temporária contra o suspeito. Com ele, foram apreendidos uma pistola, diversas munições e um veículo de passeio.

Fontes ouvidas pelo Portal A Tarde confirmaram que o suspeito detido é aluno-oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Ele foi localizado na região de Sussuarana e atualmente está custodiado na Coordenação de Custódia Provisória, no Batalhão de Polícia de Choque da PMBA, onde cumpre prisão temporária de 30 dias, conforme decisão judicial.

Posicionamento do Corpo de Bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que tomou ciência da prisão temporária decretada pela Justiça em 28 de novembro, no âmbito da investigação conduzida pela Polícia Civil.

A corporação afirmou ter instaurado, por meio da Corregedoria Geral, um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as circunstâncias que motivaram a medida e avaliar a conduta do aluno-oficial na esfera administrativa.

O CBMBA declarou ainda que segue colaborando com as autoridades competentes “dentro dos limites legais e de sua esfera institucional”, reforçando o compromisso com a transparência, o cumprimento da legislação e a responsabilidade na condução de processos internos.

O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.