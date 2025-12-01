Menu
Homem é preso por maltratar a mãe de 102 anos e ameaçar sobrinha na Bahia

Suspeito chegou a dizer que esfaquearia a própria sobrinha diante dos policiais

Luan Julião

Por Luan Julião

01/12/2025 - 14:57 h
Investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana prenderam, em flagrante, um homem acusado de agredir e ameaçar a própria família. A vítima dos maus-tratos é a mãe dele, uma idosa de 102 anos.

Mesmo já na delegacia, o suspeito continuou fazendo ameaças. Diante dos policiais, declarou que mataria uma sobrinha a facadas e voltou a intimidar outros parentes. Segundo as apurações, as agressões verbais começaram quando ele foi cobrado por maus-tratos contra a mãe. Ao ser intimado a prestar esclarecimentos, voltou a afirmar que assassinaria a sobrinha.

Leia Também:

Homem de comunidade cigana é morto na frente de casa na Bahia
Jovens morrem e três pessoas ficam feridas em ataque a carro na Bahia
Aluno dos Bombeiros é preso suspeito de matar homem em Dom Avelar

O homem acabou localizado no bairro Capuchinhos, na tarde de sexta-feira, 28, e recebeu voz de prisão. A ação contou com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação. Depois de autuado, ele permaneceu na unidade especializada, à disposição da Justiça.

