Homem é preso por maltratar a mãe de 102 anos e ameaçar sobrinha na Bahia
Suspeito chegou a dizer que esfaquearia a própria sobrinha diante dos policiais
Por Luan Julião
Investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana prenderam, em flagrante, um homem acusado de agredir e ameaçar a própria família. A vítima dos maus-tratos é a mãe dele, uma idosa de 102 anos.
Mesmo já na delegacia, o suspeito continuou fazendo ameaças. Diante dos policiais, declarou que mataria uma sobrinha a facadas e voltou a intimidar outros parentes. Segundo as apurações, as agressões verbais começaram quando ele foi cobrado por maus-tratos contra a mãe. Ao ser intimado a prestar esclarecimentos, voltou a afirmar que assassinaria a sobrinha.
O homem acabou localizado no bairro Capuchinhos, na tarde de sexta-feira, 28, e recebeu voz de prisão. A ação contou com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação. Depois de autuado, ele permaneceu na unidade especializada, à disposição da Justiça.
